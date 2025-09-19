理大內地生腳踢室友所養布偶貓 殘酷對待動物罪成今判監5個月

【動物專訊】虐殺動物是極兇殘可恥的暴行，在文明社會絕對是零容忍。22歲理大內地生余令科於去年7月8日在紅磡黃埔花園3期某單位兩度踢一隻布偶貓腹部，貓貓被踢至撞向乾衣機，貓貓最終死亡。兇徒被控一項「殘酷對待動物罪」，早前被裁定罪成，今日在九龍城裁判法院被判監5個月，被告其後獲准3萬元保釋等候上訴，條件包括不得離港、須居於報稱住址及每星期到警署報到三次。

案情指被告與貓主為合租室友關係，事發當日貓主與所養布偶貓互動後上班，因遺漏銀包和鑰匙而折返單位，卻目睹被告用右腳踢布偶貓腹部位置，布偶貓被踢至撞向乾衣機。據知當時被告聲稱踢貓是因為貓貓便溺，更說自己曾餵過該貓，「點解唔可以打佢」。

辯方今日求情指被告沒案底，在良好家庭環境成長及品學兼優，對事件感到後悔，又指被告在案發時用了不合適的方法處理。辯方又指貓隻長期患病及缺乏照顧，最終死亡並非直接由被告所致，請求法庭從輕發落。

裁判官陳志輝指被告行為是文明社會絕對不能容忍的行為，有違人性，加上近年虐待動物案上升，法庭須判處阻嚇性刑罰。他又指雖然沒有證據顯示貓貓死亡與被告行為有直接關係，但當時貓貓身體已十分虛弱，被告再踢貓，是非常之差，因此判監5個月。

辯方在判決後提出保釋申請以待上訴，被告獲批准以3萬元擔保外出，期間不得離港，須居於報稱住址及每星期到警署報到三次。

案件編號：KCCC3027/2024

