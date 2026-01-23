理大教授疑收學生禮物 涉茅台、冬蟲夏草 教授聲稱已退還 校方：按既定程序處理︱Yahoo

男子疑似拿起地上兩個紅色包裝袋。

【Yahoo新聞報道】社交平台 Threads 今（ 23 日）流傳一段拍攝於香港理工大學的影片，片中疑有學生向教授送贈茅台酒及冬蟲夏草，疑涉教授不當收禮。片段顯示，送禮人士以普通話向對方表示感謝，稱「我和家人都很感謝您這一年帶我學到了很多」，而疑為教授的男子則回應「你這個東西我真的不好帶回去了啊，你要不這箱子借我」。

影片長約 1 分 20 秒，在校園走廊拍攝，透過辦公室長形玻璃窗，可見室內有兩名男子以普通話交談。從門牌可清楚看到「電機及電子工程學系」及「講座教授 Zi Qiang Zhu」字樣，被指為電機與電子工程學系講座教授諸自強。

片段開首，有人提及「這個應該是 21 年的茅台了」，對方隨即回應「這我怎麼拿回去呀？」其後畫面顯示，一名男子疑似拿起地上兩個紅色包裝袋，並表示「真的太客氣了」。送禮人士再三請對方收下，稱禮物是特意為「老師」準備。

稱老師早前入院 送冬蟲夏草慰問

影片中，送禮者進一步提到，對方早前入院，「我們都很擔心您的身體健康，所以剛好家裡有熟人，從青海玉樹雜多收了一點冬蟲夏草回來」，並建議可於睡前以保溫杯泡水飲用。疑為教授的男子回應指，相關物品「都很貴」，並稱「一個夠了，那麼多幹嘛」，最後說「你這個東西我還真不好帶回去，要不你這箱子借我？」送禮者則回應「可以可以」。

《集誌社》就事件成功致電諸自強查詢，對方回應「禮物已還給學生」。當記者追問片中提到「借箱子」的意思，以及相關做法是否恰當時，他僅表示校方會處理，隨即掛線。

校方：已按既定程序處理

至下午，《Yahoo新聞》再就事件致電聯絡，惟辦公室電話無人接聽。校方回覆本網表示，大學一向重視員工誠信操守，《員工手冊》中已列明《接受利益和款待的誠信指引》，並要求全體員工嚴格恪守；就相關事宜，校方已按既定程序處理。

本網亦就事件向諸自強電郵查詢，正待回覆。

曾獲「國家千人計劃」講座教授資格

諸自強現為理大電機與電子工程學系電機及控制系統講座教授，同時為英國皇家工程院院士。諸自強 1984 年於浙江大學完成碩士課程，其後赴英國修讀博士，並於當地工作多年，去年加入理大。浙江大學電氣工程學院資料顯示，諸自強曾獲「國家千人計劃」講座教授資格，並在多間內地及香港大學擔任客座或兼職教授。

翻查資料，500 毫升裝 2021 年貴州茅台酒，在本港零售價約 2200 至 3000 元不等；內地報道曾指，品質較高的青海玉樹雜多冬蟲夏草， 2021 年交易價格約為每斤 4 萬至 6 萬元人民幣。