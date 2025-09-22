理大獲招商局慈善基金會捐助 設立獎學金予入學及畢業碩士生

【on.cc東網專訊】香港理工大學獲招商局慈善基金會捐助，設立「招商局一帶一路獎學金」，向來自「一帶一路」沿線國家及地區的碩士生赴理大商學院深造，該獎學金分為「入學獎學金」和「畢業學術獎學金」兩類，其中首屆獎學金頒發儀式上周三（17日）於理大舉行，4名分別來自韓國、盧旺達、吉爾吉斯斯坦及馬來西亞，正於理大修讀碩士課程的學生獲頒「入學獎學金」。而「學術獎學金」將於本學年完結時，頒發予6名學業成績優異並符合條件的應屆碩士畢業生。

理大校長滕錦光表示，該校早於2015年便與合作夥伴創立「絲綢之路大學聯盟」，推動高等教育國際合作，而近年取錄來自「一帶一路」國家的學生人數一直增加，對於招商局慈善基金會於理大設立獎學金表達由衷感謝。招商局集團董事長繆建民則表示，設立該獎學金旨在鼓勵優秀學生追求學術卓越，促進「一帶一路」沿線國家和地區之間的專業與文化交流，期望獲獎學生能以此為契機，成為連接中國與世界的橋樑。

來自韓國、正修讀商業管理理學碩士課程的獲獎學生Hannah LEE對獲頒獎學金表示感謝，指不僅為她提供經濟支持，更激勵她在學業上追求卓越，而她非常珍惜這次機會，並計劃畢業後留港工作，回饋社會。

