理想汽車也加入 AI 眼鏡戰局，新品 Livis 主打 36g 超輕機身、Zeiss 鏡片、語音控車

國家補貼後僅 1,699 人民幣起。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
隨著 Meta 的成功，智能眼鏡市場受到了空前的關注。各家廠商紛紛湧入，今天我們又迎來了一位稍讓人意外的挑戰者 — 理想汽車。他們剛剛發佈了名為 Livis 的 AI 眼鏡，其鏡框重量僅為 36g，框型接近 Ray-Ban Wayfarer 且採用了科技感十足的半透明外殼。它共有黑、灰、綠三色可選，機身具備 IP54 防塵防水機能，工作溫度為零下 10 度至零上 45 度。為滿足不同鼻形，其中間亦設有可調節的鈦合金鼻托。

理想 Livis AI 眼鏡
理想 Livis AI 眼鏡

Livis 右側設有 12MP 相機和對應的拍攝鍵，視野達 105 度，可拍攝 4,032 x 3,024 橫向照片、Live Photo 和最高 1440p 30fps（4:3）影片。眼鏡內建的電池為 240mAh，錄製續航力最長 41 分鐘，「典型」場景可用 18.8 小時，待機時長則為 78 小時。配套的收納盒能以無線方式將眼鏡充滿電 4 次，2 小時 15 分鐘可充至 80%。

理想 Livis AI 眼鏡
理想 Livis AI 眼鏡

理想為這款產品配置了開放式雙喇叭和 4 咪高峰組合，它也能放空間音訊，同時支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.4。裝置搭載了恆玄 BES 2800 低功耗處理器，儲存為 32GB，可利用理想自家的 MindGPT-4o 模型實現問答、記憶、語音控車等功能。其適用於 iOS 15、Android 8.0 及以上版本的系統，值得一提的是，Livis 全系列都會標配 Zeiss 防藍光感光變色鏡片。

理想 Livis AI 眼鏡目前已在內地開賣，零售價為 1,999 人民幣，目前可享 300 元國家補貼優惠。

