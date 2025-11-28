琳妲長文宣布家人離世 不捨道：心痛到快死掉

【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「樂天女孩」琳妲（林羿禎），不時透過社交網分享生活點滴的她，日前悲痛宣布愛貓「逗逗」離世，長文吐露思念，字字揪心，令人不捨。陪伴她六年的逗逗溫馴乖巧，如家人般陪伴她的生活，如今離開，琳妲坦言：「心痛到快死掉」。

琳妲表示，逗逗彷彿懂事地「選在她休假的那一天離開」，像是在給她最後一次機會道別：「讓我能好好陪牠、好好說聲謝謝。」她哀傷回憶，逗逗六年來從不生氣、不搶食、不伸貓掌，是一隻溫柔到極致的貓咪：「牠永遠那麼貼心，永遠善良。」她形容逗逗是名副其實的「呼嚕怪」，只要人靠近就會開心地咕嚕不斷；叫聲奇怪又可愛，彷彿老天給牠的小小缺點。即便家中有其他貓咪「餒餒、肉鬆、年年」，逗逗永遠讓其他貓先吃、先喝，就算被搶走也不生氣，只會乖乖等候。

廣告 廣告

琳妲透露原本以為自己早已為這一天做好心理準備，但真正面對離別，仍痛到無法承受：「逗逗根本就是家人，是每天陪著我、最無條件愛我的那個存在。」並哽咽道逗逗從未傷害過她，也沒有任何遺憾，牠的一切都是信任與依賴。琳妲坦言自己不會勉強自己立刻振作：「我一定會每天哭一點的。」但她會努力過好生活，把每一隻心愛的毛孩都放在心中，最後也對逗逗喊話：「拜託你下輩子要當我的小孩，一定要。希望逗逗可以好好找蛋爸（爸爸）玩。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】