宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
琵琶湖山谷滑雪場攻略：京都 50 分鐘直達！門票交通、租借、雪道全集
想搵個可以即日往返、交通又方便嘅滑雪聖地？琵琶湖山谷滑雪場 (Biwako Valley) 絕對係京阪神地區嘅首選！呢度距離京都只需 50 分鐘車程，距離大阪亦只要一個半鐘，交通方便到無得頂。
呢度最吸引人嘅地方，除咗有 9 條坡度各異嘅滑雪道之外，最正係可以一邊滑雪、一邊俯瞰全日本最大嘅「琵琶湖」。無論你係滑雪老手、初哥，定係帶住小朋友去玩雪嘅家庭客，呢度都能夠帶畀你一個超完美嘅冬日體驗！
❄️ 開放時間與基本資訊
開放日期： 每年 12 月初至翌年 3 月中旬（視乎積雪情況）。
營業時間： 08:30 – 16:30。
地址： 滋賀縣大津市木戶 1547-1。
✈️ 大阪機票優惠
由香港出發去大阪關西國際機場（KIX），有好多便捷嘅直航選擇，為你嘅滑雪之旅揭開序幕：
直航航空公司： 國泰航空 (CX)、香港快運 (UO)、香港航空 (HX)、大灣區航空 (HB) 及樂桃航空 (MM)。
轉機選擇： 你亦可以揀其他航空公司經轉機抵達 KIX，再轉乘交通工具去雪場。
❄️ 琵琶湖山谷滑雪場 | 簡介
坐落喺滋賀縣，呢度係京阪神地區最鄰近都會區嘅滑雪場。佢最獨特嘅地方係依琵琶湖而建，等你可以一邊飛馳，一邊欣賞壯麗嘅湖光山色，被譽為「景色最靚滑雪場」。
開放時間： 每年 12 月初至翌年 3 月中旬
營業時間： 08:30 – 16:30
地址： 滋賀縣大津市木戶 1547-1
提提你： 營業狀況會受積雪同天氣影響，出發前記得 check 吓官網最新資訊。
🚌 交通攻略
#1 自駕遊（最彈性）
想自由安排時間，租車自駕係首選。你可以透過 Trip.com 預訂，抵達日本即取車，輕鬆暢遊周邊景點。
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
想要在琵琶湖山谷滑雪場之旅中省下荷包嗎？使用優惠代碼非常簡單！只需點選複製您獲得的優惠代碼，在 Trip.com 付款頁面結帳時輸入，即可輕鬆享有專屬折扣，讓您的滑雪體驗更加划算！
優惠碼：TRIPCAR8
🚠 必試：全日本最快登山纜車
呢個纜車本身就係一個驚喜！
速度： 每秒最高 12 米，只需 5 分鐘就送你上海拔 1,100 米山頂，係全日本最快。
視野： 採用透明玻璃設計，360 度無死角俯瞰琵琶湖全景同雪山風光，視覺享受一流。
除了琵琶湖山谷滑雪場，Trip.com也為您帶來其他令人心動的冬季旅遊優惠！現在鎖定酒店連住，最高可享HK$110折扣；更有機會搶購機票低至HK$1,882，以及北海道滑雪組合的超值套裝。無論是琵琶湖山谷還是北海道，都能滿足您的滑雪夢想！
Trip.com 為您打造一站式完美旅程！ 立即領取「酒店連住 3 晚優惠券」，可享最高 HK$110 的現金折扣，適用於日本、台灣、韓國、泰國等七大熱門旅遊地區。
把握限時機票優惠，香港飛往東京、福岡來回只需 HK$1,882 起！讓您輕鬆規劃短期快閃或長期深度遊。
❄️ 滑雪愛好者注意！如果您對北海道的粉雪情有獨鍾，Trip.com也為您精心策劃了北海道札幌國際滑雪場的專屬優惠。我們準備了包含纜車票、便捷的來回巴士交通以及雪具租賃的全套組合，讓您能輕鬆享受北海道頂級雪道的無窮樂趣。此外，還有更多精彩優惠等您來發掘！名古屋白川鄉一日遊等熱門玩樂體驗，價格低至 HK$203.35！立即鎖定優惠，您的日本之旅即刻啟程！
🎿 滑雪場設施介紹
#1 雪道選擇
廣達 22 公頃嘅雪域，最高海拔達 1,170 米。總共有 9 條唔同難度嘅雪道：
最長滑道： 1.6 公里。
挑戰雪道： 坡度達 30 度。
新手友善： 設有平緩易掌握嘅雪道。
圖片來源：goodwest.addicted@TripMoment
#2 戲雪樂園 (Snow Land)
專為親子或唔滑雪嘅朋友設計，活動豐富：
刺激雪橇場、堆雪人區、迷你雪滑梯。
圖片來源：びわ湖テラス
💰 門票價格（一日票與午後票）
一日門票（全日適用）：
成人（13歲以上）： 6,000 日圓
青少年（7-12歲）： 4,500 日圓
兒童（3-6歲）： 2,500 日圓
午後門票（平日 11:30 後）：
成人（13歲以上）： 4,300 日圓
青少年（7-12歲）： 3,000 日圓
兒童（3-6歲）： 2,000 日圓
午後門票（星期六、日及公眾假期 11:30 後）：
成人（13歲以上）： 5,300 日圓
青少年（7-12歲）： 3,500 日圓
兒童（3-6歲）： 2,000 日圓
🛠️ 器材租借與課程介紹
器材租借價格 (全天 / 11:30後半天)
滑雪套裝組 + 滑雪衣：
13歲或以上： 9,000 / 8,500 日圓
3-12歲： 6,500 / 6,000 日圓
雙板或單板滑雪組（板+靴）：
13歲或以上： 6,000 / 5,500 日圓
3-12歲： 4,500 / 4,000 日圓
滑雪單板 / 雙板 (單租)：
13歲或以上： 4,000 / 3,000 日圓
3-12歲： 4,000 / 3,000 日圓
滑雪衣物 (外套+雪褲)：
13歲或以上： 4,500 / 3,500 日圓
其他單項租借：
雪靴： 2,500 / 2,000 日圓
外套 / 雪褲 (單件)： 3,000 / 2,500 日圓
安全帽 / 雪杖： 1,500 日圓
專業滑雪課程
課程內容： 提供雙板 (Ski) 同單板 (Snowboard) 課程，由初學到高級都有專業教練指導。
費用參考： 大約喺 3,000 至 6,000 日圓之間。
申請方式： 去到纜車山頂站嘅服務處辦理申請就得。
圖片來源：goodwest.addicted@TripMoment
🍽️ 雪場附近美食
HALUKA： 餐廳以精緻炭烤料理聞名，招牌「炭烤牛扒」係必食名物。可以一邊食，一邊透過落地大玻璃睇琵琶湖，視覺同味覺雙重享受。
圖片來源：びわ湖テラス
站內廚房 (Kitchen)： 啱晒想快脆食完繼續滑雪嘅朋友，提供炸雞漢堡套餐同炸蝦漢堡套餐，快靚正！
圖片來源：びわ湖テラス
鳥之城： 位於雪場中心，主打熱騰騰嘅日式炸豬排蛋包飯同香濃咖哩飯，係冬日補充體力嘅最佳選擇。
⚠️ 出發注意事項
提前 check 吓天氣預報，避免強風或者大雪令纜車停駛影響行程。
著返套啱用嘅滑雪裝備，特別係防水性好嘅外套同埋足夠嘅保暖層。
記得隨身帶埋身份證明文件同埋旅遊保險證明。
山上日照好強烈，建議準備定防曬霜。
注意雪場開放時間同遵守滑雪安全規則。
圖片來源：びわ湖テラス
🎡 周邊熱門景點
除咗滑雪之外，琵琶湖周邊同埋鄰近嘅大阪市區仲有好多唔可以錯過嘅景點。如果你嘅行程包含大阪，建議你一定要去埋呢幾個地方：
日本環球影城 (Universal Studios Japan)
若果你嘅「琵琶湖山谷滑雪之旅」有包含大阪行程嘅話，咁日本環球影城（USJ）絕對係你唔可以錯過嘅超級精華目的地！近年嚟，USJ 簡直係人氣爆燈，特別係新開幕嘅「哈利波特魔法世界」同埋全城瘋狂嘅「超級任天堂世界」等主題園區，已經成為咗全日本最熱門嘅焦點。沉浸喺魔法咒語同埋瑪利歐嘅遊戲世界入面，絕對可以為你嘅關西之行增添更多難忘、充滿歡笑嘅時光！
#2 | 大阪城天守閣
去到大阪市區，大阪城天守閣係見證日本歷史變遷嘅宏偉地標，更加被譽為「秀吉之城」。呢座始建於 1583 年嘅核心建築，高高聳立喺巨大嘅石砌基座上面，潔白嘅牆體同埋翠綠色嘅屋瓦交相輝映，顯得氣勢磅礡。最令人驚嘆嘅係飛簷末端裝飾咗以金箔打造嘅老虎，同埋龍頭魚身嘅「金鯱」，盡顯當年豐臣家嘅華麗氣派。
而家嘅天守閣內部已經改建做歷史博物館，入面詳盡介紹咗豐臣秀吉同埋大阪城嘅起伏歷史。而當你登上頂層展望台嗰陣，更加可以 360 度俯瞰晒成個大阪市嘅壯麗全景，親身感受嗰種古今交錯、時空對話嘅獨特魅力。
梅田藍天大廈 - 空中庭園展望台
梅田藍天大廈作為大阪北部「新梅田地區」最標誌性嘅地標，佢嗰種獨一無二嘅建築結構真係令人印象非常深刻！呢座大廈由兩棟超高大樓組成，而最頂部就係由一個圓形嘅「空中庭園展望台」將兩者相連。
當你搭住全透明嘅扶手電梯穿梭喺高空，最後去到離地 173 米高嘅展望台嗰陣，你將會體驗到無與倫比嘅 360 度露天全景視野。你可以將大阪成個城市嘅繁華風光盡收眼底。無論係陽光燦爛嘅白晝，定係燈火輝映、浪漫到極嘅夜晚，呢度都係欣賞大阪天際線、影打卡靚相嘅絕佳地點。
🏨 附近精選酒店
雄琴溫泉 琵琶湖綠水亭： 琵琶湖最好嘅溫泉酒店之一，滑完雪浸返個溫泉，真係神仙體驗。
琵琶湖萬豪酒店： 高級住宿首選，位於湖畔，距離京都站搭電車約 30 分鐘，交通好方便。
大津琵琶湖王子酒店： 臨湖風景一流，每半個鐘就有接駁巴士往返大津站。
📖琵琶湖山谷滑雪場常見問題
琵琶湖山谷滑雪場有冇提供租借滑雪裝備嘅服務㗎？
絕對有呀！琵琶湖山谷滑雪場為所有遊客準備咗好完善嘅全套滑雪裝備租借服務。無論你係想玩雙板 (Ski) 定係單板 (Snowboard)，呢度由滑雪板、雪靴、去到滑雪杖等所有必需品都一應俱全。至於租借嘅價格，會根據唔同嘅季節時段，同埋你揀嘅設備類型（例如全套定係單項）而有所變動。我哋建議你可以提前喺 Trip.com 或者官網查詢最新價錢，或者去到現場直接諮詢工作人員，咁就最穩陣喇！
琵琶湖山谷滑雪場有冇滑雪課程可以報名㗎？
當然有啦！琵琶湖山谷滑雪場確實為唔同程度嘅滑雪愛好者提供咗專業嘅指導課程。無論你係完全未接觸過滑雪、怕跌倒嘅超初學者，定係已經有一定經驗、想精進技術（例如學點樣轉向或者增加速度）嘅滑雪者，你都可以喺呢度搵到適合自己嘅基礎課程或者進階技巧指導。喺專業教練嘅帶領同埋守護之下，你可以玩得更加安全，亦都可以更快體會到喺雪地上飛馳嘅樂趣！
琵琶湖山谷滑雪場適唔適合帶埋小朋友一齊去玩？
呢度簡直係家庭旅客嘅天堂！琵琶湖山谷滑雪場非常歡迎一家大細一齊嚟。場入面特別設有一個專門為小朋友，以及唔打算滑雪嘅家庭成員而設嘅「免費戲雪樂園區」。喺呢個區域入面，提供咗好多豐富嘅雪上活動，例如有刺激好玩嘅雪橇場地、充滿笑聲嘅迷你雪滑梯，仲有一個可以畀大家發揮創意、慢慢砌嘅堆雪人活動區。咁樣就可以確保每一位家庭成員，由細路仔到老人家，都可以在呢度搵到屬於自己嘅冬日樂趣，一齊共度一個歡樂嘅白色假期！
