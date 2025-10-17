不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
瑞典外長籲北京釋放遭監禁書商桂民海
（法新社斯德哥爾摩17電）瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）今天在他訪問中國期間表示，已呼籲北京釋放2020年因間諜罪指控遭判刑10年的前香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海。
銅鑼灣書店以出版中國政治禁書而聞名，過去十年桂民海（Gui Minhai）一直是瑞典與中國外交緊張的核心人物。中方指控桂民海向境外非法提供情報。
據報導，桂民海擁有瑞典和中國雙重國籍。
斯典尼嘉德造訪北京並且會晤中國外交部長王毅，她在訪中期間告訴瑞典廣播電台（Sveriges Radio）：「我已非常明確告訴中方，瑞典政府要求釋放桂民海，讓他與女兒和其他家人團圓。」
斯典尼嘉德指出，不論是她本人或瑞典駐中大使館人員，均不被允許聯繫桂民海，「我無法掌握他目前的詳細狀況，基於對桂民海的個人考量，我無法透露更多細節」。
桂民海於2015年10月17日、也就是整整十年前，在泰國度假時失蹤，隨後現身中國並入獄服刑2年。
他在2017年10月獲釋後僅數月，在搭乘火車前往北京、而且是瑞典外交人員陪同下，再度被中方人員逮捕，並且在2020年遭中國判處10年徒刑。
桂民海出生於中國，他在1989年天安門事件後移居斯堪地那維亞半島，隨後成為瑞典公民。
瑞典當局持續呼籲中國釋放桂民海，北京則強調此案屬於中國內政，並且駁斥瑞典的批評。
中國不承認雙重國籍，並稱桂民海於2018年自願恢復中國籍；瑞典方面堅稱他依然是瑞典公民。
斯典尼嘉德強調，她是11年來首次造訪中國的瑞典外交部長。
