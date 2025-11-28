瑞典工會對 Tesla 繞過郵政封鎖表達不滿

瑞典工會在其郵政封鎖兩年後，對於 Tesla 仍能透過各種巧妙的方式為顧客提供有效牌照的車輛感到憤怒。Seko 會長 Gabriella Lavecchia 指責這家全球最大的電動車製造商，並稱其為由 CEO Elon Musk 所擁有的公司，拒絕輕易屈服於工會的要求，這一情況讓人感到「尷尬」。瑞典工會對於 Tesla 的應對措施感到震驚，認為該公司在面對工會的壓力時，並沒有選擇妥協或屈服。這樣的態度不僅引發了工會的強烈反對，也讓外界對於 Tesla 的市場策略產生了廣泛的討論。

Tesla 在這場郵政封鎖中展現出其靈活應對的能力，顯示出其在面對挑戰時的創新思維。這種不屈不撓的精神，不僅體現了 Tesla 在電動車市場的領導地位，也可能會促進其未來的增長潛力。隨著 Tesla 持續推動技術創新和市場擴展，該公司在全球電動車產業中的影響力無疑會進一步增強，為未來的發展鋪平道路。

