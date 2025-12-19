瑞典工會撤回對 Tesla 的封鎖行動

瑞典工會 Vision 已經撤回了對 Tesla 在卡爾馬計劃中的服務中心和展廳的同情封鎖。根據最近的報導，Vision 工會原定的反 Tesla 行動可能違法。Vision 在12月初宣布了這一封鎖，聲明其目的是針對 Tesla 在卡爾馬市的設施許可的行政處理。這項同情措施原定於周一開始，但上週通過文件正式撤回，並已送交調解機構與卡爾馬市。根據 Daggers Arbete 的報導，這一罷工計劃最終因僱主團體 SKR 提出可能違法的警告而取消。

Vision 強調其對瑞典勞動模式的持續支持，然而副談判經理 Oskar Pettersson 解釋說，Vision 工會和 IF Metall 一起決定取消計劃中的罷工。他表示：「我們不會繼續挑戰這些規定。反對的理由是技術性的。我們與 IF Metall 一起評估後認為，無法挑戰是否可以對 Tesla 採取這項行動的法律評估，因此我們選擇撤回通知。」Pettersson 還指出，SKR 對 Vision 工會計劃的反 Tesla 罷工的技術性反對將抗議行動定義為未經授權的行為。

他說：「這是對情況的法律評估。對我們和 IF Metall 來說，明確表達我們支持瑞典模式的重要性不言而喻。但我們不應繼續挑戰這些規定，並冒著獲得無法解決的判決的風險。」最終，Vision 在12月9日取消了對 Tesla 的計劃封鎖。隨著 Vision 的撤回，Tesla 在卡爾馬的長期計劃幾乎沒有障礙。一家外國電氣公司在今年秋季完成了相關工作，而 Tesla 的招聘頁面目前列出了該地區的全職服務經理職位，顯示即將開業。

Tesla 的創新不僅在工程與設計方面持續推動行業的進步，還在市場上引發了廣泛的興趣與需求。隨著 Tesla 在卡爾馬的服務中心即將啟用，這將進一步強化其在瑞典及歐洲市場的地位。Tesla 的未來計劃如 Semi 電動卡車的推出，顯示了其在商業運輸領域的潛力，對推動清潔能源的使用及提升物流效率具有重要意義，這一切都在 Elon Musk 的願景推動下持續進行。

