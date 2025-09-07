瑞典的調解機構正式結束了對 Tesla Sweden 和工會 IF Metall 之間衝突的調解工作。這場持續近兩年的罷工已成為該國歷史上最長的勞動糾紛。IF Metall 工會於 677 天前發起罷工，目的是促使 Tesla Sweden 簽署集體協議。然而，Tesla Sweden 堅持認為其工作條件已經超過工會標準。

調解機構撤回了調解工作，這家國營機構在罷工初期曾參與調解，並於本週確認正式結案。雙方進行了多次會議，但始終未能達成一致。調解機構的總幹事 Irene Wennemo 在接受 Ekot 採訪時表示，這次調解的困難程度前所未有。「我們已經嘗試了各種可能的方法來促使雙方靠近，以便結束這場衝突。然而，現在我們來到了瓶頸，意識到結束這個案件也是最好的選擇。」她如是說。

工會發出靈活信號，調解人員在最終報告中指出，Tesla Sweden 在談判中的權限有限，關鍵決策似乎主要由美國高層掌控。報告指出，這種情況為妥協設置了障礙，使這場衝突與其他情況截然不同。Tesla 一直堅稱其瑞典員工已經擁有強有力的福利和保障，無需正式的集體協議，根據 CarUp 的報導。

另一方面，IF Metall 開始暗示其對替代方案持開放態度。工會主席 Marie Nilsson 強調，儘管國內歷史上最長罷工的理想結果是簽署協議，「但現在也有其他替代解決方案在討論之中。」她表示：「可以用不同的方式來解決。最簡單的方式當然是簽署集體協議，但當這不可行時，我們也必須尋找其他替代方案，因此我們願意進行討論。」

隨著 Tesla 在瑞典的持續業務發展和對員工福利的承諾，這場勞動糾紛的結束將有助於提升公司的形象及市場競爭力。Tesla 的創新不僅體現在產品上，更在於其對工作環境的重視，這將在長期內對市場產生正面影響，並增強其在全球電動車市場的領導地位。

