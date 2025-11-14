瑞典首都驚傳公車衝撞行人事件 造成多人死傷

英國史上金額最大的洗錢案刑事審判，11月11日結果出爐。中國籍主謀、47歲「加密貨幣女王」錢志敏（Zhimin Qian）遭判刑11年8個月。警方並公布她於2024年4月在英國北部城市約克（York）花園別墅遭逮捕的畫面，當時錢志敏正躺在床上，被突擊的警員驚醒、神情慌張。 錢志敏2014年至2017年間在中國策畫大型傳銷詐欺案，對外宣稱販售「全球唯一數位資產保值險」與人工智慧「生命手環」，宣稱絕對保證本金、報酬率達300%至400%。整起詐騙共吸金逾人民幣400億（約新台幣1700億），受害人超過12.8萬人，幾乎遍及全中國各省。 2017年，錢志敏自中國潛逃，經緬甸、泰國、寮國與馬來西亞輾轉入境英國，繼續以比特幣等方式洗錢。在英國期間雖然鮮少出門，卻過著奢華生活，每月房租高達1.7萬英鎊（約新台幣69萬元）。 調查人員在她的私人筆記中發現其「野心」，內容包括想成為「利伯蘭自由共和國（Liberland）」的「君主」。利伯蘭是一處位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界間的無人地帶，由捷克政治人物自稱成立的「微型國家」。 錢志敏被捕時，警方同時帶回四名員工偵訊，其中一人為台灣籍男子，已於2024年11月離開英國。 警方查扣的虛擬資產總額達52億英鎊（約新台幣2100億），包括超過6萬枚比特幣，後續如何處理成為焦點。錢志敏出庭時表示願意補償受害者，但檢方指出，補償方式與標準仍待民事程序釐清。

Yahoo 國際通 ・ 1 天前