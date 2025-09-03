焦點

瑞士參戰全球 AI 競賽，集合國家資源推 Apertus 開源模型

基於公開資料訓練，分為 80 億和 700 億參數兩個版本。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
對於規模相對較小的國家來說，在這個 AI 蓬勃發展的時代，集合國內資源打造屬於自己的模型未嘗不是一種避免在競爭中掉隊的辦法。瑞士選擇的策略便是如此，由洛桑聯邦理工學院、蘇黎世聯邦理工學院、瑞士國家超級電腦中心等公立機構聯合開發的 Apertus 大型語言模型已於日前正式亮相。

「Apertus」這個詞源自拉丁語，意為「開放」，也代表了該模型的性質。它的訓練完全基於公開資料，模型本身、原始代碼、訓練過程文檔等都可被外界查閱及自由使用。Apertus 的訓練嚴格遵循了瑞士的數據保護與版權法，因此非常適合有歐洲數據合規需求的企業或機構。它的訓練 token 量達到了 15 兆，涵蓋超過 1,000 種語言（非英語數據佔 40%），應用場景包括聊天機器人、翻譯、教育工具等等。

目前 Apertus 提供了 80 億和 700 億參數共兩個版本，感興趣的開發者、研究者可透過 SwisscomHugging Face 平台獲取該模型。

