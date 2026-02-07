瑞士好手男子滑降賽奪冠 摘米蘭冬奧首金

（法新社波密歐7日電） 2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運會（Milano Cortina Winter Olympics）如火如荼行中，24歲瑞士好手范奧曼今天在男子滑降賽奪冠，摘本場賽事首面金牌。

范奧曼（Franjo von Allmen）在充滿挑戰的斯蒂維奧（Stelvio）賽道以時速高達145公里驚人速度滑降，最終以1分51秒61成績奪冠。

范奧曼在2025年世界高山滑雪錦標賽（Saalbach 2025）男子滑降賽摘冠。

范奧曼率先衝過終點，分別以0.20秒和0.50秒領先義大利選手佛蘭索尼（Giovanni Franzoni）和巴里斯（Dominik Paris），使地主隊義大利摘金夢落空。

賽前外界看好的瑞士名將奧德馬特（Marco Odermatt）位居第四。

范奧曼賽後受訪表示：「我的祕訣就是享受滑雪！今天早上我非常放鬆，並設法維持訓練時的良好狀態，享受滑雪的樂趣。」