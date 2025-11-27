瑞士將就全民服役制公投 支持與反對者皆稱捍衛女權

（法新社瑞士伯恩26日電） 瑞士將於30日舉行公投，決定是否以「全民強制公民義務」取代現行的男性強制兵役制。然而，無論是支持者還是反對者，都聲稱自己的立場是在捍衛女性權益。

這項名為「公民義務倡議」的提案，最初獲得相當廣泛的支持，但最近幾週支持度大幅崩跌。市場研究機構gfs.bern最新調查顯示，64%的受訪者表示反對。

提出這項倡議的委員會堅稱，要求每位瑞士公民不論性別都在軍隊或以文職身分履行國民服務，將能增強社會凝聚力。

委員會負責人羅滕（Noemie Roten）告訴法新社，這項倡議旨在實現「真正的平等」。她稱現行制度具有歧視性，因為女性基本上被排除在服役期間獲得的有益人脈與經驗之外。

然而，倡議的反對者則不認為這麼做有助提升平等。瑞士全國工會理事會（USS）的平等、家庭和移民事務負責人胡格諾（Cyrielle Huguenot）指出，這項倡議「完全忽略了這個國家女性的實際情況」，因為瑞士女性已將60%的時間投入到無償工作中。

反對人士也堅稱，將招募人數增加一倍將遠遠超出需求，且可能損害瑞士經濟。瑞士政府和國會已敦促選民否決這項提案。