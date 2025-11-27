瑞士將針對課徵富人稅舉行公投 68%受訪者反對

（法新社瑞士伯恩26日電） 瑞士選民將於30日針對一項提案進行表決，內容為是否要對超級富豪課徵新的遺產稅，以資助國家應對氣候變遷。

這項被稱為「為了未來倡議」的提案，由瑞士社會黨（Socialist Party）青年部提出，要求對超過5000萬瑞士法郎（約新台幣19億元）的遺產徵收50%的遺產稅，估計將影響約2500個家庭。

然而，這項提案通過的可能性似乎很低。根據市場研究機構gfs.bern的最新民調，高達68%的受訪者表示反對。

瑞士政府和國會已敦促選民否決這項提案，稱將帶來巨大的成本，還可能威脅經濟。

反對人士在大規模的反對運動中發出警告，稱極度富裕的人可能會為了避稅而離開瑞士，從而削弱國家經濟。