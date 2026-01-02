瑞士滑雪勝地酒吧大火釀40死115傷 疑「閃燃」肇禍 倖存者：整個天花板著火｜Yahoo

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地 Crans-Montana的酒吧發生大火，大批民眾 1 月 1 日悼念死難者 REUTERS Stephanie Lecocq

【Yahoo 新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地 Crans-Montana 一間名為「星座」的酒吧在元旦凌晨的新年派對期間，突然發生大火，造成至少 40人喪生、115人受傷。當地警方排除事件與恐怖主義有關，有專家表示當時疑發生「閃燃」。瑞士將下半旗五日致哀，大批民眾聚集在教堂舉行悼念活動，有倖存者憶述，目睹有人全身著火，情況混亂，「整個天花板都著火了，火勢蔓延得非常快，一切發生在幾秒鐘之間。」

救援和消防部門指揮官David Vocat在事發酒吧外留下一隻泰迪熊玩偶 REUTERS Stephanie Lecocq

民眾在事發酒吧的封鎖線外燃點燭光 REUTERS/Denis Balibouse

警方：辨認罹難者需時

Crans-Montana 位於瑞士西南部，是知名的滑雪度假村，星座（Le Constellation）酒吧已開業數十年，樓上設有電視螢幕供客人觀賞球賽，樓下則是一個大型酒吧，設有舞池。除夕夜參與倒數派對的客人蜂擁而至，當中不少是年輕人，然而踏入元旦不久，酒吧在凌晨約 1 時 30 分發生火災，釀成 40 死 115 傷的慘劇。

廣告 廣告

由於事發時酒吧內人數眾多，辨認罹難者及傷者身份仍需一段時間，目前已知死傷者包括多個國籍的人士，部分傷者為15歲至25歲的年輕人。當地官員指，傷者中有多人傷勢嚴重，包括燒傷等，鄰近醫院的加護病房已滿，部分傷者需送往附近地區救治，包括洛桑市和蘇黎世的醫院。

在燭光旁，有人寫上悼念字句 (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

當地教堂在火災後舉行彌撒 (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

人們在教堂的新年彌撒中悼念遇難者，表現哀傷 (AP Photo/ Antonio Calanni)

目擊者：有人「從頭到腳都在燒」

有倖存者憶述，「整個天花板都着火了，火勢蔓延得非常快。一切發生在幾秒鐘之間」，一名幫忙砸碎窗戶的目擊者表示，看到有人「從頭到腳都在燃燒，衣服都燒沒了」。

起火原因方面，目前警方仍在調查中，初步排除事件與恐怖主義有關，警方表示，未來幾日的首要任務是確認死者身份，以便盡快將遺體送還給他們的家人。

人員在事發的星座酒吧內蒐證(AP Photo/ Antonio Calanni)

酒吧外仍有燈飾，悼念的民眾放置鮮花(AP Photo/ Antonio Calanni)

哀悼者聚集在事發現場 (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

專家：事故成因或是「閃燃」效應

BBC 引述英國消防調查員協會主席 Richard Hagger 推測，導致致命大火的或是由於「閃燃」效應。網上流傳片段，指酒吧內疑有員工手持插有煙花棒的香檳，燃點的煙花棒靠近吧台上方木質天花板，亦有片段顯示 ，當時酒吧內天花板着火，人們慌忙逃生。

今次是瑞士近年最嚴重的火災之一，瑞士聯邦主席Guy Parmelin向記者表示，這場火災是瑞士「最嚴重的悲劇之一」，瑞士將下半旗五日致哀，民眾周四（1 日）晚在案發現場、教堂參加悼念，人們獻上鮮花，有人淚流滿面。

Crans-Montana 位於瑞士西南部，是知名的滑雪度假村，風景如畫(Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

星座（Le Constellation）是當地老牌酒吧（Getty Images）

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo

來源：BBC、the Guardian