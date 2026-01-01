宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。
綜合外媒報道，事發於當地時間 1 月 1 日凌晨 1 時 30 分，地點為瓦萊州（Valais）克蘭蒙丹納鎮內的「Le Constellation」酒吧，當時正舉行跨年慶祝活動，酒吧內有逾 100 人。
警方表示，爆炸及起火原因仍未明，已設立接待中心及求助熱線，並宣布涉事區域完全封鎖，同時在克蘭蒙丹納鎮上空設立禁飛區。警方又稱，現階段未能確定確實死傷數字。
有報道其後引述警方稱，事件造成數十人死亡過百傷；警方排除事件與恐怖主義有關。
克蘭蒙丹納是國際知名的豪華滑雪度假小鎮，距離首都伯恩約兩小時車程，因可遠眺馬特洪峰（Matterhorn）美景而深受英國、意大利及法國遊客歡迎。該區原定於 1 月底舉辦 FIS 世界盃高速滑雪賽事，。
