瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜驚爆 傳至少10死10傷

（法新社日內瓦1日電） 瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧今天凌晨發生爆炸，至少釀成10人喪生、10人受傷。

瑞士媒體「展望報」（Blick）引述警方的話報導，爆炸發生時，酒吧內有超過100人。警方已排除恐怖攻擊的可能性。

瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）警方發言人拉蒂翁（Gaetan Lathion）稍早告訴記者，「發生了一件起源不明的爆炸…我們看見有許多人受傷，也有許多人死亡」。

他說，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在一間名為Le Constellation的酒吧。這家酒吧深受遊客歡迎，事發時民眾正在歡慶新年。

瑞士媒體發布的影像顯示，現場一棟建築陷入火海，多輛救護車和消防人員已趕赴現場。

拉蒂翁說：「相關處置行動仍在進行當中。」

警方在聲明中表示，已設立接待中心及求助熱線，並宣布涉事區域完全封鎖，同時在克蘭蒙丹納上空設立禁飛區。

克蘭蒙丹納是高級滑雪度假城鎮，距離瑞士首都伯恩（Bern）約兩小時車程。（編譯：劉文瑜）