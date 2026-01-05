冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
瑞士當局：酒吧跨年夜惡火40死 身分全數確認
（法新社日內瓦4日電） 瑞士阿爾卑斯山度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜發生致命大火，造成40人喪生。
當局今天表示，所有罹難者身分均已確認，其中包括20名未成年人。
瓦萊邦（Wallis）警方表示，罹難者年齡介於14至39歲，包括21名瑞士公民、9名法國公民、6名義大利公民、1名比利時女子、1名葡萄牙女子、1名羅馬尼亞男子及1名土耳其男子。
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納Le Constellation酒吧元旦凌晨發生火災，調查人員查看手機錄影及訪談倖存者後將調查焦點鎖定仙女棒。
酒吧狂歡客上傳網路的部分畫面顯示，有人將插著仙女棒的香檳瓶高舉至酒吧低矮的天花板附近。這家地下酒吧天花板覆有隔音泡棉。
內地男女行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營驚動村民報警
近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體am730 ・ 3 小時前
警搗元朗製毒工場檢 774 萬貨拘 3 人 據了解《全民造星》羅啟聰涉案被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方昨日（3 日）在元朗展開代號掃毒行動，搗破一個位於山下路的村屋製毒工場，檢獲市值約 774 萬元的毒品及製毒工具。行動中拘捕 3 人，報稱職業分別為學生、歌手及無業，目前正被扣留調查，案件將於明日（5 日）下午在觀塘裁判法院提堂。 羅啟聰 2018 年參加 ViuTV 選秀節目《全民造星》，以花名「狗毛」參加比賽，在比賽中自彈自唱，獲得側田及 Eric Kowk 讚賞，被封為「音樂才子」，成為大熱人物之一。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
男子隨團野外行山墮崖死亡 領隊被捕
【on.cc東網專訊】河南省新鄉市南太行旅遊度假區一名男子上周五（2日）隨隊在未開發野外路線行山墮崖，頭部重創死亡。警方帶走行山團領隊調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有災民入住青年宿舍接遷離令 民青局：因應營運者房間供應 不少居民已遷出
大埔宏福苑五級火發生至今已逾月，部分居民入住由由民政及青年事務局協調的青年宿舍。今日(4日)有傳媒報道指，有入住青年宿舍僅兩個星期的災民，接獲社工通知，需要在本月遷出，即使願意交租亦不獲接納。民政及青年事務局發言人表示，政府上月中宣布推出業主租金補助，提供每年15萬元協助宏福苑業主解決中長期的住宿安排，當時已表示就酒店am730 ・ 1 天前
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
50 歲男假冒水務署職員 專向長者下手入屋爆竊 連犯 3 案被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方昨日（3 日）拘捕一名 50 歲姓陳本地男子，涉嫌在聖誕節期間，假冒水務署職員進入多個住宅單位進行爆竊。被捕男子報稱無業且居無定所，擁有犯罪記錄，目前正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
石硤尾邨美如樓清晨火警 一名男子死亡五人送院 近 200 居民緊急疏散︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】石硤尾邨今早（ 4 日）發生奪命火警。今日早上約 8 時，美如樓一個住宅單位突然起火，冒出大量濃煙，多名居民報案並要求協助疏散。消防員接報到場後，出動 1 條喉及 1 隊煙帽隊灌救，火勢至早上 8 時 54 分受控並救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜居民需月底前遷出青年宿舍 長者哭訴再受搬遷之苦
【Now新聞台】入住青年宿舍的宏福苑居民需要在月底前搬走，有受影響的長者擔心搬遷困難，又指大埔區的租金已被「搶高」。勞工及福利局副局長何啟明指，青年宿舍有指定用途，希望居民諒解，又呼籲大埔區業主不要坐地起價。元朗的青年綠洲是其中一個安置宏福苑居民的青年宿舍，約有180人入住。有住了一個月的居民稱，近日收到一戶一社工通知，需要在月底前遷出。宏志閣居民劉太：「叫我們有心理準備，因為這裡屬於青年人住所，擔心。我們剛熟習這裡環境，雖然(單位)小，但平靜了一輪，現在又要擔心找地方，現在很麻煩，大埔區全部都搶到很貴，以及沒有租盤。」宏新閣居民麥太：「我們都70多歲人，都不想這樣，已經人為導致失去居所，現在住了個多月就有這種消息，我都不想說，如果真的，你估這麼容易找屋搬，搬來搬去很辛苦，真的不想，希望不要這樣做。」除了元朗這個青年宿舍之外，在南昌的青年宿舍同樣要求宏福苑居民在月底前遷出。勞工及福利局副局長何啟明指，居民如有需要，可搬到過渡性房屋。勞工及福利局副局長何啟明：「有些居所沒法長久提供給大家，包括酒店及青年宿舍，因為有指定的用途，我們是有充足(過渡性房屋)宿位給大家，每日政府都有公布數量有多少，所以希望大家明白，要諒解我們。我們希望大埔區業主，大家有守望相助的精神，可以用市值租金租屋予宏福苑街坊，而不要坐地起價。」民政及青年事務局回覆查詢時指，酒店及青年宿舍的住宿安排要因應營運者的房間供應，早前已暫緩青年申請宿位。而這段時間，不少宏福苑居民已經遷出或計劃遷出青年宿舍，部分居民如未能在月底前搬出，營運者將酌情處理個案，之後會重啟予青年申請宿位。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
樂華南邨7旬嫗飛墮平台 昏迷送院搶救不治
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮樓亡。今晨(4日)11時01分，樂華南邨輝華樓住戶報案，指一名女子從高處墮下。救援人員接報到場，發現女事主倒臥上址一平台。昏迷女事主由救護車送往基督教聯合醫院搶救，其後被證實不治。警員經初步調查，相信女事主姓劉(70歲)居於上址on.cc 東網 ・ 1 天前
土瓜灣靠背壟道遊樂場籃球架倒塌 疑生鏽老化 擊中 20 歲青年清醒送院｜Yahoo
土瓜灣一個遊樂場有籃球架倒塌，擊中一名青年，清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
美軍生擒馬杜羅︱白宮公開馬杜羅被押抵紐約緝毒署片段 穿拖鞋說「新年快樂」 現關押於布魯克林都會拘留中心｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美軍昨日（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，據報馬杜羅已被引渡至美國，目前被關押在紐約布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。白宮相關社交帳號發布馬杜羅抵達紐約緝毒署（DEA）的畫面，片中他身穿拖鞋，並向在場人員說「新年快樂」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
Botox命案｜醫生李宏邦涉企圖誤導警員、沒備存危險藥物登記冊等 因身體狀況獲撤控
2018 年 11 月，女銀行家張淑玲注射肉毒桿菌（Botox）後不治，當時 86 歲的矯形外科醫生李宏邦被控誤殺，2025 年 11 月被陪審團裁定因嚴重疏忽非法殺害張，但因精神狀況不宜答辯後，獲無條件釋放。法庭線 ・ 1 小時前
屯門失火單位男工維修時跣腳險墮樓 警消防合力扯入屋（有片）
屯門景峰花園一個火警後進行維修的單位發生驚險事故。 今日（3日）中午12時37分，一名男工於屯門景峰花園第4座一個單位維修期間，被困於外牆危險位置，有人見狀連忙報警，並指他有繩綁著，但無法返回室內。警方和救援人員接報後趕至現場，與消防員合力將他拉回單位內，隨後由救護車送往屯門醫院治理。am730 ・ 1 天前
訛稱水務署職員入屋檢查水管 闖3長者屋盜竊 五旬賊落網
警方日前在聖誕節期間共接獲3名受害人報案，指他們在位於長沙灣、深水埗及屯門的唐樓或公共屋邨的住處，遇到有人訛稱自己為水務署職員，聲稱需要進入單位內進行水管檢查，並趁受害人不為意既時候盜去財物。經調查後，警方發現3宗案件的犯案手法高度相似，翻查閉路電視後迅速鎖定賊人身份，昨日(3日)以「入屋犯法」罪，拘捕一名50歲本地男am730 ・ 21 小時前
石硤尾邨美如樓一單位失火 初步一死四傷
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防員在單位發現一具屍體，至少4人受傷送院。 消防員在大廈救出一名女子，需要戴上黃色的呼吸輔助器，再合力抬上救護車送院。另外，有三名男女懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院。早上八時許，石硤尾邨美如樓一個單位發生火警、冒出濃煙。消防員接報到場，開一條喉及一隊煙帽隊灌救，消防員在單位發現一具屍體。百多名住客自行疏散去地下，消防員正調查起火原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜小西灣佳翠苑五旬婦仰藥輕生 丈夫報警 昏迷送院搶救
今日(4日)清晨近6時，小西灣小西灣道16號佳翠苑一單位內，一名53歲婦人服藥後暈倒，懷疑企圖自殺，丈夫發現後立即報警求助。am730 ・ 1 天前
石硤尾邨美如樓單位火警1死8傷 初步調查充電器起火導致
石硤尾邨發生火警。今日(4日)早上8時許，警方接報美如樓一個單位起火，冒出大量濃煙。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約9時大致將火救熄。警方及消防其後在起火單位內發現73歲梁姓男住戶的屍體，並救出年齡介乎49至93歲的1男7女傷者，其中2人嚴重受傷，主要為吸入性損傷，餘下6人吸入濃煙不適和呼吸困難，傷者分別送am730 ・ 16 小時前
石硤尾邨火警釀一死八傷 消防指起火單位焚燒嚴重有大量雜物
【Now新聞台】石硤尾邨美如樓一個單位發生火警，消防在單位內發現一具男屍，另有八人受傷送院。消防表示，會循電力故障等方向調查起火原因。起火單位冒出濃煙，外牆被熏黑，波及上層單位的窗戶。一名女子被救出時，須戴上呼吸輔助器，消防員合力將她抬上救護車。另外有多名長者懷疑吸入濃煙不適，須送院治理。約250人自行疏散到地下，部分人要用毛巾掩鼻及蓋上保暖毯，鄰近一所學校開放予居民休息。有住戶指，濃煙從防煙門湧出來。22樓住戶鄺先生：「工人晾衣服在窗口見到有煙，我接著跑落21樓，有兩個少年幫忙救火。見到有煙，升降機全停了，因為我母親坐輪椅，所以再上22樓抬她下去，經過21樓，煙在防火煙門衝出來。」21樓住戶周先生：「很多消防隱患在樓宇中，很多住戶勸喻不聽，把防煙門全開、擺放紙皮在走廊，那就完了，人都死，一燒就冒出黑煙。」事發於早上8時許，警方接報石硤尾邨美如樓21樓一個單位發生火警。消防到場開一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，救出1男7女傷者，並在起火單位發現一具男屍。消防指，火場面積約5米乘4米，用了約10分鐘將火救熄。而救援時，沒發現防煙門有打開，又指起火原因會循電力故障方向調查。消防處署理助理消防區長葉錦江：「現場單位燒得比較嚴重，我們會從多方面進行調查，亦會包括從電力故障方向調查。消防人員在滅火及救援上遇到的困難，包括同事上到走廊時已經濃煙密布，增加搜救難度。同事到達單位後，見到雜物居多。」消防處因應宏福苑火災成立快速應變專隊，如果發現大廈消防裝置有問題會即時採取執法行動。而今次火警後，消防未有發現美如樓消防裝置有不妥當。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
西貢浪茄男子海中浮沉 撈起證實當場斃命
【on.cc東網專訊】西貢有人墮海。今午(4日)12時18分，一名船員報案，指在浪茄飯甑洲對開二十米海面，發現一名男子載浮載沉。救援船隻接報到場，將遇溺昏迷的男子撈起，送往西貢對面海執法部門基地。救援人員經檢驗後，證實男子當場斃命。on.cc 東網 ・ 1 天前
西貢浪茄飯甑洲海面驚現浮屍 警追查身份及死因
西貢浪茄對開海面發現浮屍。今日(4日)中午12時許，警方接獲船家報案，指在西貢浪茄飯甑洲對開20米海面，漂浮著一具人形物體，懷疑有人墮海。消防接報後抵達現場，救起一名男子，證實明顯死亡。am730 ・ 21 小時前