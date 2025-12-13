瑞士競爭委員會調查 Apple iPhone NFC 存取問題

Apple 近年來屢次成為歐洲委員會的關注對象，如今也受到瑞士競爭委員會 (SCC) 的調查。這次調查主要集中在 iPhone 的 NFC 功能訪問權限上。Apple 去年開始允許第三方訪問 NFC 晶片，此舉是繼歐盟的初步開放之後的進一步行動。

不過，若想使用 iPhone 的 NFC 晶片，第三方需要與 Apple 簽訂商業協議並支付相關費用，而這正是 SCC 調查的重點。SCC 正在查明 Apple 提供這種訪問權限的條款是否可能違反瑞士的競爭法。

SCC 表示，其目標是「澄清其他移動支付應用程序提供商是否能夠有效地與 Apple Pay 在 iOS 設備上進行無接觸支付的競爭」。有趣的是，SCC 指出 Apple 對第三方訪問 NFC 的條款與歐洲經濟區 (EEA) 的條款「存在差異」。不過，這仍然只是初步調查，具體需要多長時間才能得出結論尚不清楚，相關進展將會持續關注。

