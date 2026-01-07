瑞士酒吧大火釀 40 死 6 年無消防檢查 市長致歉稱虧欠受害者及家屬｜Yahoo

瑞士瓦萊州克朗蒙大拿市長 Nicolas Feraud 周二表示，調查發現酒吧自從 2019 年之後就沒有做過消防檢查，政府表示遺憾。(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】瑞士元旦酒吧大火導致 40 人喪生，當局調查發現，涉事酒吧過去 6 年來都沒有做過消防檢查。當地政府表示深切遺憾，認為虧欠受害者及其家屬，並會承擔責任。

市長稱不會辭職 惟政府會承擔責任

涉事星座酒吧在元旦日發生大火，造成 40 人死亡，116 人受傷。瑞士瓦萊州克朗蒙大拿市長 Nicolas Feraud 周二表示，調查發現酒吧自從 2019 年之後就沒有做過消防檢查，他無法解釋為何事隔多年無檢查，對此深感抱歉，重申應該每年檢查，政府會承擔責任。他又說不會亦不希望辭職，要交由法官判斷政府官員是否需要接受刑事調查。

即時禁公共場所內點煙花

早前有片段顯示，當日酒吧內疑有員工手持插有煙花棒的香檳，燃點的煙花棒靠近吧台上方木質天花板；亦有片段顯示 ，當時酒吧內天花板着火，人們慌忙逃生。市長表示，相信煙花棒靠近天花板就是導致火災的原因，宣布即時禁止在公共場所內燃點煙花。當局已外聘機構巡查市內 128 個處所。

經營酒吧東主夫婦 Jacques 及 Jessica Moretti 被控過失殺人、過失致身體傷害和過失縱火等。二人發表聲明，指無法以言語形容這宗悲劇，感到悲痛欲絕，並承諾全面協助調查，不會逃避相關責任。

資料來源：BBC、路透社