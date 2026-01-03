宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
瑞士酒吧火災 檢方初判仙女棒蠟燭引起
（法新社瑞士克蘭蒙丹納2日電） 瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對火災造成約40人喪生，檢方今天表示，很可能是有人在覆有泡棉的天花板下揮舞仙女棒引起。
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生火災，調查人員查看手機錄影及訪談倖存者後將調查焦點鎖定仙女棒。
酒吧狂歡客上傳網路的部分畫面顯示，有人將插著仙女棒的香檳瓶高舉至酒吧低矮的天花板附近。這家地下酒吧天花板覆有隔音泡棉。
影片中可見泡棉起火，但許多年輕顧客仍持續跳舞，並未意識自己身處險境。畫面也拍到一名年輕男子試圖用大塊白布撲滅火焰。
瓦萊邦（Valais）檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）在記者會上說：「一切跡象顯示火災是仙女棒或仙女棒蠟燭（高舉接近天花板）引起。」
狂歡客意識到危險時，現場一片混亂，影片可見眾人紛亂奔逃，尖叫聲此起彼落。目擊者描述景象駭人，有人奮力打破窗戶逃生，還有重度燒燙傷者湧向街頭。
其他人也在看
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 1 天前
瑞士滑雪勝地酒吧大火釀40死115傷 疑「閃燃」肇禍 倖存者：整個天花板著火｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地 Crans-Montana 一間名為「星座」的酒吧在元旦凌晨的新年派對期間，突然發生大火，造成至少 40人喪生、115人受傷。當地警方排除事件與恐怖主義有關，有專家表示當時疑發生「閃燃」。瑞士將下半旗五日致哀，大批民眾聚集在教堂舉行悼念活動，有倖存者憶述，目睹有人全身著火，情況混亂，「整個天花板都著火了，火勢蔓延得非常快，一切發生在幾秒鐘之間。」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
天水圍眼鏡舖經理疑感情糾紛斬視光師 雙雙送院搶救
天水圍一間眼鏡舖除夕發生傷人案。 除夕（31日）當日，天水圍天耀廣場內一間眼鏡舖一名31歲姓黃的男銷售經理原本放假，但下午突然返回店舖，並邀27歲蘇姓女視光師進入士多房商談。視光師入房後，門隨即被關上及反鎖。而當時店內另一位53歲李姓男銷售員忙於接待顧客。至下午1時半，李男聽到驗光室內傳出尖叫聲，但由於顧客眾多，am730 ・ 21 小時前
上水牛雜粉麵店女子激動揮刀 多次劈中軍裝警長盾 涉襲警等 3 罪被捕｜Yahoo
上水一間牛雜粉麵店今日（3日）凌晨發生顧客持刀襲警案。網上片段顯示，一名女子情緒激動，多次揮刀劈向警員，大批戴頭盔的軍裝警員持長盾抵抗，之後前後包抄並攻入店內將女子制服。該名女子涉嫌藏有攻擊性武器、刑事毀壞及襲警被捕。Yahoo新聞 ・ 21 分鐘前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】天水圍天耀廣場一眼鏡舖，本周三(12月31日)發生傷人案，一名姓蘇(27歲)女職員與一名姓黃(31歲)男職員，俱被發現在一房間內頸部受傷昏迷。經送院搶救後，黃男已回復清醒，蘇女則依然情況危殆。執法部門經進一步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕黃男，on.cc 東網 ・ 22 小時前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
廉署拘捕21人 涉觀塘2個屋苑大維修工程貪污 部分人有黑幫背景
【on.cc東網專訊】廉政公署今(1月2日)公布，指上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。據悉，案件涉及翠屏(北)邨及合和大廈的相關工程。on.cc 東網 ・ 21 小時前
葵涌貨櫃物流中心44歲男司機車內燒炭 當場死亡（更新）
葵涌貨櫃物流中心發生懷疑猝死案。 今日（2日）早上8時14分，一名44歲姓林男司機於葵涌貨櫃碼頭南號8號亞洲貨櫃物流中心A座停車場內，暈倒在一輛私家車座位上，一名職員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現，發現車內有燒過的炭，經檢驗後，證實該名年約40餘歲的男司機當場死亡。警方正在調查事件。am730 ・ 1 天前
廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污
廉署宣布，上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。 被捕人士為15名男子及六名女子，年齡介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分人有黑社會背景。 廉署人員在行動中搜查多個地點，包括涉案工程顧問及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關的招標文件。 行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。就其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約3,300萬元的工程合約。另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。 廉署採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕
除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。 行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，am730 ・ 1 天前
元旦凌晨悉尼海灘游泳 華女遭浪捲走溺斃
【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省沿海周四（1日）海況惡劣，接連發生海灘事故。其中在悉尼馬魯布拉海灘（Maroubra Beach），一名中國籍女子遇溺身亡。on.cc 東網 ・ 23 小時前
數碼港公園38歲男疑放狗起爭執 揮舞伸縮棍被捕
今日(1日)中午近12時，警方接報，指在薄扶林數碼港道一個公園內，一名男子因管理狗隻問題，與他人爭執，期間男子懷疑揮舞一支伸縮棍。am730 ・ 1 天前
廉署拘21人涉觀塘屋苑大維修貪污 據悉涉合和大廈及翠屏北邨
【Now新聞台】廉政公署拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑大維修工程貪污，包括工程顧問和法團成員等，部分人有黑社會背景。據了解，涉案屋苑分別是合和大廈及翠屏北邨。本台前往據悉涉案的翠屏北邨，多民居民均表示對大維修不知情，業主立案法團辦公室亦無開門。本台記者向物業服務辦事處查詢，物管職員表示邨內現時無進行大維修。翠屏北邨物管職員：「沒有，現時都沒有做大維修。」廉署上星期起採取執法行動，先後拘捕15男6女，介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、承辦商及業主立案法團成員，部分人有黑社會背景；行動中搜查涉案工程顧問及承辦商辦公室，檢走招標文件等證物。其中一項工程的承辦商涉嫌透過中間人，行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，取得總值約3300萬元合約；而另一項工程仍在籌備階段，中間人懷疑藉貪污手段收集業主授權票，企圖操控法團取得工程合約。而另一懷疑涉案的合和大廈位於觀塘協和街。九龍東立法會議員鄧家彪表示，該處是舊樓集中地，樓齡大多40至60年，業主多數為年長人士，形容他們難以應對圍標。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「老舊大廈的小業主有的是自住，但可能年紀都很大，很多時都怕事，或者都不想再參與比較繁瑣及複雜的大廈事務。另一類就是租了出去的業主，他們都愛理不理。業主立案法團他無辦法阻擋亦無能力處理圍標，而制度上亦不能輕易不選最低標，所以其實這衍生很大的制度漏洞。」鄧家彪促請當局及執法部門繼續加強打擊圍標，而業主亦應多參與大廈事務，如有可疑就舉報。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
中年女子昏迷黃金泳灘 送院後證實不治
屯門發生猝死事件。今日(2日)凌晨1時許，警方接獲一名男途人報案，指行經青山公路青山灣段、黃金海岸酒店對開的黃金泳灘時，發現一名中年女子倒臥在泳灘上昏迷不醒。救護員接報到場，將年約40歲的昏迷女事主進行急救，並送往屯門醫院搶救，惜最終證實不治。警方正調查事主身份，其死因有待驗屍確定。am730 ・ 1 天前
龍獅節一連兩日舉行 吸引各地30隊醒獅隊參賽
【Now新聞台】香港龍獅節暨第八屆世界龍獅日一連兩天舉行。 國際醒獅比賽在文化中心露天廣場舉行，30隊參賽隊伍分別來自英國、澳洲、馬來西亞以及內地，現場亦設有體驗區，市民可以免費入場感受龍獅文化。大會期望透過活動宣揚傳統文化。香港龍獅節籌委會副召集人譚定邦：「我們希望藉這個比賽，把內地和香港的所有傳統文化在這個跳板向全世界，把中華民族五千年優秀文化傳播出去，把我們的民族性更加提高，令這個這麼好的龍獅文化繼續傳承下去。」#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
瑞士元旦酒吧大火釀40死逾百人傷 初步排除恐襲
瑞士南部瓦萊州(Valais)警方隔晚(1日)證實，該州阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗蒙大拿(Crans-Montana)一家酒吧當天淩晨發生的火災已造成約40人死亡，另有115人受傷，其中大部分傷勢嚴重。許多死傷者是在酒吧慶祝新年的年輕人。 火警於當地時間1月1日淩晨約1時30分發生，一間名為Le Constellation的酒吧，當時正舉行新年慶祝活動，現場聚集大量年輕人及外國遊客。火勢迅速蔓延，現場一度陷入混亂。綜合瑞士傳媒及目擊者消息，大火可能是由煙火引燃木製天花而引發。 瓦萊州檢察官Beatrice Pilloud在記者會上表示，起火原因仍有多個可能，當局已初步排除人為襲擊及恐怖行為，暫時無人被捕。由於現階段仍未能全面進入火場，現時討論確切起火原因仍言之尚早，調查工作需時。 警方指出，死者中有多名外國公民，未來數日首要工作是進行法醫鑑定、確認死者身份，並盡快將遺體交還家屬。 瑞士聯邦主席Guy Parmelin宣布，瑞士聯邦議會大廈的國旗將降半旗五天，以示「舉國悲痛」，並強調必須防止此類悲劇再次發生。他並感謝法國、德國及意大利等多國提供支援。他亦因應事件推遲發表新年賀詞。 中國駐瑞AASTOCKS ・ 1 天前
台灣煙花活動驚見信號彈 警追查施放者身份
【on.cc東網專訊】台灣多地跨年夜均放煙花慶祝，在高雄舉行的煙花晚會結束後，有民眾發現有人疑似施放信號彈。警方事後開展調查，惟目前無法確認施放者。on.cc 東網 ・ 1 天前
瑞士滑雪勝地一酒吧發生火災 已致約40人死亡
【彭博】-- 瑞士警方表示，滑雪勝地克朗-蒙大拿(Crans-Montana)的一家酒吧在新年慶祝活動期間發生火災，造成約40人死亡、115人受傷。該地位於瑞士瓦萊州，是熱門旅遊目的地。法國和義大利方面表示，傷者中包括兩國公民。當地官員稱，這起火災是一起意外事故。名為Le Constellation的酒吧在周四凌晨發生火災。目擊者告訴法國電視台BFMTV，瓶子上的蠟燭舉得太高，引燃了天花板，隨後火焰伴隨黑煙迅速蔓延。警方和急救部門在凌晨1時30分左右接到報警並迅速趕赴現場。瓦萊州警察局局長Frederic Gisler表示，首批警員在兩分鐘內抵達。警方已封鎖現場，並對事故展開調查。此前有媒體報導稱現場發生爆炸，但地方當局表示，所謂爆炸是由火災引發，而非起因。傷者被送往當地醫院，以及洛桑、日內瓦和蘇黎世的醫療機構。鑒於此次事故給瑞士醫療系統帶來壓力，部分傷者可能會被轉送至鄰國接受治療。原文標題About 40 Killed in Fire at Swiss Resort of Crans-Montana (2)\--聯合報導 Dayana Mustak.(全文更新)More storieBloomberg ・ 1 天前
揮別川普回鍋首年動盪 世界各地以煙火迎接2026年
（法新社巴黎31日電） 全球各地民眾今天舉杯送走2025，揮別這有史以來最炎熱之一、經歷美國總統川普回鍋後對等關稅大棒、加薩停火及俄烏和平依然難期的一年。俄羅斯總統普丁在他慣例的新年致詞中告訴俄國民眾，俄軍「英雄們」必將在這場二戰以來歐陸規模最大的衝突取得最終勝利；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，烏克蘭距離達成結束戰事的協議「只差10%」。法新社 ・ 1 天前