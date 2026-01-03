瑞士酒吧火災 檢方初判仙女棒蠟燭引起

（法新社瑞士克蘭蒙丹納2日電） 瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對火災造成約40人喪生，檢方今天表示，很可能是有人在覆有泡棉的天花板下揮舞仙女棒引起。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生火災，調查人員查看手機錄影及訪談倖存者後將調查焦點鎖定仙女棒。

酒吧狂歡客上傳網路的部分畫面顯示，有人將插著仙女棒的香檳瓶高舉至酒吧低矮的天花板附近。這家地下酒吧天花板覆有隔音泡棉。

影片中可見泡棉起火，但許多年輕顧客仍持續跳舞，並未意識自己身處險境。畫面也拍到一名年輕男子試圖用大塊白布撲滅火焰。

瓦萊邦（Valais）檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）在記者會上說：「一切跡象顯示火災是仙女棒或仙女棒蠟燭（高舉接近天花板）引起。」

狂歡客意識到危險時，現場一片混亂，影片可見眾人紛亂奔逃，尖叫聲此起彼落。目擊者描述景象駭人，有人奮力打破窗戶逃生，還有重度燒燙傷者湧向街頭。