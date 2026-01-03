瑞士酒吧火災 老闆：一切都有按照安全規定

（法新社瑞士克蘭蒙丹納2日電） 瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年派對火災造成約40人喪生，法國老闆莫瑞提向瑞士媒體堅稱一切都有按照安全規定。

根據警方今天提供的傷亡數字，這場火災造成40人喪生，119人受傷。

酒吧狂歡客上傳網路的部分畫面顯示，有人將插著仙女棒的香檳瓶高舉至酒吧低矮的天花板附近。這家地下酒吧天花板覆有隔音泡棉。

瓦萊邦（Valais）檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）在記者會上說：「一切跡象顯示火災是仙女棒或仙女棒蠟燭（高舉接近天花板）引起。」

莫瑞提（Jacques Moretti）自2015年起與妻子潔西卡（Jessica）共同經營這家酒吧，他告訴瑞士「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve），酒吧「10年來接受過3次檢查」。他說：「一切都有按照安全規定。」

根據媒體報導，莫瑞提事發時不在酒吧內，而是在另一家店。潔西卡則是在酒吧內受到輕傷，但已返家。

莫瑞提告訴「20分鐘」（20minutes）新聞網站，他們夫妻倆都無比悲痛，「我們無法入睡，也吃不下東西」。他強調他們正全力配合調查，「我們會盡一切努力協助釐清起因」。

然而皮盧表示，調查重點之一是相關安全標準是否落實。她說，莫瑞提夫婦已以「證人」身分接受訊問，現階段尚未認定法律責任歸屬。

酒吧起火時究竟有多少人在場，目前仍無確切數字。根據克蘭蒙丹納官網，星座酒吧可容納300人，露台還可容納40人。