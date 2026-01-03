瑞士酒吧火災119傷多數情況危急 醫院不堪負荷轉送國外

（法新社瑞士克蘭蒙丹納2日電） 瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年派對火災造成約40人喪生，119名倖存者中多數情況危急，瑞士醫院不堪負荷，數十人被送往鄰近歐洲國家接受專業燒燙傷治療。

瑞士有關當局稱釐清所有罹難者身分可能需要數天時間，家屬與親友只能苦等消息。鑒於克蘭蒙丹納是國際知名滑雪勝地，罹難者預計包括外籍人士。

女子布羅達德（Laetitia Brodard）表示，她的16歲兒子亞瑟（Arthur）在失聯前傳來最後一則簡訊寫道：「媽媽，新年快樂，我愛妳。」

她今天在酒吧附近的臨時悼念區告訴媒體：「已經過了40小時。孩子們失聯40個小時，現在應該要有答案了。」

瑞士有關當局也在設法確認嚴重燒燙傷倖存者的身分。瓦萊邦警方告訴媒體，119名傷者中已有113人確認身分，相關人員正「努力不懈」完成後續工作。

傷者國籍方面，71人為瑞士籍、14人法國籍、11人義大利籍、4人塞爾維亞籍，以及波士尼亞、比利時、波蘭、葡萄牙及盧森堡公民各1人。警方說，還有14人國籍待查。

比利時、法國、德國、義大利、盧森堡及羅馬尼亞等國正協助收治燒燙傷患者，歐盟危機管理事務執委拉碧（Hadja Lahbib）表示已有24人被轉送治療。瑞士瓦萊邦政府首長芮納（Mathias Reynard）說，大約50人最終將被送往國外治療。

瓦萊邦醫院系統主管告訴法新社，傷患不僅有燒燙傷，還有人骨折或窒息症狀，可能是在驚慌逃生時發生。多起案例中，傷者不僅外部燒傷，還有吸入性灼傷，這種呼吸道受損傷勢極其複雜且難以治療。