瑞士雲端平台 pCloud 推出 11.11 超值優惠 終身儲存與加密方案創歷史新低價

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月6日 - 瑞士雲端儲存服務平台 pCloud 宣布將於 2025 年 11 月 3 日至 11 月 17 日 期間推出 11.11 超值特惠活動，為亞洲市場提供破紀錄的終身儲存與加密服務優惠。這項活動標誌著 pCloud 在亞洲業務發展的重要一步，展現其持續推動數位安全與長期資料管理的決心。
pCloud 自成立以來，已獲得全球超過 2,200 萬用戶 的信賴，致力於提供兼顧安全性與靈活性的個人與企業級雲端服務。本次活動推出兩大重點方案：3合1組合包 以及 10TB 終身方案，分別滿足不同類型使用者對資料儲存與資安防護的需求。
3合1組合包—完整的數位安全解決方案
3合1組合包整合 5TB 終身雲端儲存空間、pCloud 加密服務 及 pCloud Pass Premium 密碼管理工具，為用戶提供全面的數位保護。
該方案優惠價為 599 美元（原價 1,562 美元），一次購買即可永久使用，無需續訂。方案亮點如下：
5TB 終身儲存空間：可安全保存、同步與分享各類檔案，適用於個人、家庭及商業用途。
pCloud 加密服務：採用零知識加密技術，確保只有檔案持有者本人能開啟。
pCloud Pass Premium：以端對端加密技術保護帳號密碼，並支援多裝置同步使用。
此方案將雲端儲存、資安與密碼管理三大核心功能整合於一體，協助使用者輕鬆打造安全且永續的數位生活環境。
10TB 終身方案—史上最大容量與最低價格
pCloud 同步推出 10TB 終身方案，以 799 美元（原價 1,890 美元） 的破紀錄價格首次登場。此方案提供大容量雲端儲存，非常適合專業攝影師、內容創作者、企業團隊與家庭長期使用。
用戶僅需一次付款，即可享有永久儲存權益，無需任何續費。方案支援離線使用、檔案版本回溯及安全分享等功能，並遵循瑞士與歐盟最嚴格的隱私法規，確保資料長期安全保存。
深化亞洲市場布局
pCloud 近年來在亞洲市場成長迅速，尤其在 香港、台灣、新加坡與馬來西亞 等地廣受好評。公司指出，亞洲用戶對「資料主權」與「資安隱私」的重視度不斷提高，因此將持續擴大本地化服務與合作夥伴網絡。
關於 pCloud
pCloud 成立於瑞士，是全球領先的雲端儲存與檔案安全管理平台之一。公司以嚴謹的瑞士隱私保護制度與透明收費為基礎，提供終身儲存方案、加密保護及密碼管理等多元服務。目前 pCloud 已擁有超過 2,200 萬全球用戶，並持續拓展在亞洲地區的服務版圖，致力於成為值得信賴的長期數位資安夥伴。
