馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
瑞銀集團將於 2026 年巴塞爾藝術展香港展會呈獻陳惠立全新沉浸式裝置
瑞銀集團將於巴塞爾藝術展香港展會的瑞銀藝術空間（UBS Art Studio）匯聚當代藝術、公共空間與參與式體驗，呈獻本地藝術家陳惠立的作品。藝術家以沉浸式形式演繹以泳池為靈感的特別委託作品，展現瑞銀集團對支持本地藝術社群、促進對話、互動及當代文化交流的承諾。瑞銀藝術藏品（UBS Art Collection）將於瑞銀貴賓廳（UBS Lounge）內展出「超越普普：日常的藝術」（Beyond Pop: Art of the Everyday），將帶來多位來自世界各地的藝術家作品，探索藝術與流行文化之間的連結。
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 作為巴塞爾藝術展全球首席合作夥伴，瑞銀集團（「瑞銀」）隆重呈獻2026年巴塞爾藝術展香港展會。展會將於2026年3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，吸引來自世界各地的收藏家、策展人、藝術家和藝術愛好者眾首一堂。
瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲女士表示：「巴塞爾藝術展香港展會一直是區內頂尖的藝術博覽會，為收藏家提供一個重要的平台，探索當代最具突破性的畫廊與具遠見的藝術家。今年，我們很高興能延續對本地藝術社群的支持與承諾，呈獻由香港藝術家陳惠立創作的沉浸式裝置作品，反映城市充滿活力的文化脈動。《2025年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球收藏調查報告》指出，亞洲以至全球的收藏行為正隨着新興品味與方式而演變；而這件由瑞銀委託創作的新作，正好反映收藏家與藝術互動方式的轉變。我們相信當代藝術能匯聚創意、靈感與人，豐富生活，並促進觀眾與藝術家及其所在的社群之間更深層的連結。」
瑞銀藝術藏品環球總監 Mary Rozell 女士表示：「我們很高興在即將舉行的巴塞爾藝術展香港展會中展出陳惠立的作品。他的創作實踐提供了一個引人入勝的視角，讓我們重新思考日常空間所承載的深層情感與社會共鳴。瑞銀藝術藏品致力於培育能以有意義的方式與觀眾互動的創新藝術實踐，而陳惠立的裝置作品構建了一個空間來檢視個人經驗與社群微妙之處，正體現該使命。」
於瑞銀藝術空間及瑞銀貴賓廳呈獻本地藝術家陳惠立
由瑞銀藝術藏品委託創作，陳惠立的裝置作品《靡靡摩摩池》（2026年）靈感源自一個帶幽默感的廣東話擬態用語，形容一種緩慢而又拖拖拉拉的狀態，為參觀者在巴塞爾藝術展香港展會節奏明快的氛圍提供一處喘息空間，稍作歇息。作品取材於藝術家的畫作《夢見游泳池（十二） 》（2024 -25年）——該作品為瑞銀藝術藏品之一，並將於瑞銀貴賓廳展出——以圓形互動裝置探討社群、連結與共享經驗。透過印有原作圖像的地毯、鑲嵌馬賽克的結構、內置按摩滾輪及色彩鮮明的太陽傘，《靡靡摩摩池》於展會現場營造出一個玩味十足的共享空間。
陳惠立將聯同瑞銀藝術藏品亞太區經理蔡怡玲及六廠紡織文化藝術館的執行董事及首席策展人高橋瑞木進行對談。此對談為巴塞爾藝術展香港展會「與巴塞爾藝術展對話」（Conversations）系列之一，將於 3 月 28 日（星期六）中午 12 時 30 分舉行，届時，陳惠立將分享創作實踐、委託裝置《靡靡摩摩池》（2026年），以及他為六廠紡織文化藝術館於展會呈獻的作品。
「超越普普：日常的藝術」於瑞銀貴賓廳和「UBS One」貴賓廳展出
本次展覽精選瑞銀藝術藏品中來自不同世代、地域及藝術流派的20位國際藝術家，他們均從日常物品與材料中汲取靈感，連結高雅藝術與流行文化。傳統藝術常以人物、歷史或風景為題，而這些藝術家則聚焦於平凡物件，為其選擇的媒介與材質注入新意。他們將這些物品提升至藝術層次，目的各異——或喚起懷舊與熟悉感，或反映個人與集體身份，又或透過大量生產的圖像審視消費主義，從而將尋常之物轉化為觸動人心的藝術作品 。
本次展覽展出藝術家包括：法拉・阿爾・凱西米 （Farah Al Qasimi）、凱瑟琳．伯恩哈特（Katherine Bernhardt）、陳惠立、安．科利爾 （Anne Collier）、邁克爾．克雷格－馬丁 （Michael Craig-Martin）、何塞．達維拉（Jose Dávila）、加布里埃爾．德拉．莫拉（Gabriel de la Mora）、西爾維．弗勒里（Sylvie Fleury）、洪浩、黃麗音、羅伊．李奇登斯坦 （Roy Lichtenstein）、羅氏兄弟、馬秋莎、克拉斯．歐登伯格 （Claes Oldenburg）、希拉里．佩西斯 （Hilary Pecis）、愛德華．魯沙 （Ed Ruscha）、偉恩．第伯（Wayne Thiebaud）、里克力．提拉瓦尼（Rirkrit Tiravanija）、安迪．華荷（Andy Warhol）及鄭國谷。其中陳惠立的作品將搭配一件特定場域的背景共同展出；此作品亦由瑞銀藝術收藏委託創作，連結其藝術實踐，探索日常環境如何啟發當代藝術，引領觀者深入品味日常生活與藝術表達的交融之處。
瑞銀藝術藏品是全球最重要的企業當代藝術收藏之一，薈萃逾40,000件當代具影響力藝術家的作品。
於 M+ 推動影像藝術
連續第五年，瑞銀為西九文化區 M+ 幕牆呈獻一件大型公共藝術作品，並由巴塞爾藝術展與 M+ 共同委託巴基斯坦裔美國藝術家沙茲亞·西莰達（Shahzia Sikander）創作的作品，將以光影動畫為博物館的外牆變身。其作品亦收藏於瑞銀藝術藏品當中。動畫作品以她手繪的水彩畫作《領海游移》組成，這幅生動的電影場景以東印度公司時期手稿繪畫的視覺語言為基礎，從手繪圖象中生成，探索塑造十九世紀至現今全球格局的權立及貿易動向。此委託創作反映了瑞銀與巴塞爾藝術展於將當代藝術引入公共領域的承諾。作品將由2026年3月23日至6月21日每晚於M+大樓幕牆放映。
訂閱瑞銀藝術每月簡報。
關注我們以獲取最新的藝術資訊：
www.ubs.com/art
www.facebook.com/UBSart
www.instagram.com/ubsglobalart
Hashtag: #UBS #瑞銀集團
http://www.facebook.com/UBSart
http://www.instagram.com/ubsglobalart
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於瑞銀集團（UBS）
瑞銀是領先並真正全球性的財富管理機構，並在瑞士本地擁有頂尖的全方位銀行。瑞銀同時提供多元化的資產管理解決方案以及專注的投資銀行服務能力。瑞銀在2025年第三季度所管理的投資資產已達6.9萬億美元。瑞銀通過個性化的咨詢、解決方案以及產品，幫助客戶實現其財務目標。瑞銀的總部位於瑞士蘇黎世，並在全球超過50個市場設有分支機構。瑞銀集團股票在瑞士證券交易所以及紐約證券交易所（NYSE）上市。
關於瑞銀集團與當代藝術
巴塞爾藝術展全球主要合作夥伴瑞銀集團多年來一直積極支持當代藝術及藝術家，為全球擁有最重要藝術藏品的企業之一。集團透過與巴塞爾藝術展的全球主要合作夥伴關係，積極推動有關藝術市場的國際交流對話，如聯合出版《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》。此外，瑞銀亦積極支持世界知名的藝術機構、活動和博覽會等項目。通過瑞銀收藏家社群（UBS Collectors Circle）及瑞銀藝術咨詢（UBS Art Advisory），瑞銀為高淨值客戶及他們的家族辦公室提供關於藝術市場、收藏和傳承的見解。
關於瑞銀藝術藏品
瑞銀藝術藏品被視為最重要的當代藝術企業收藏之一。藏有超過40,000件藝術作品，包括油畫、紙上作品、攝影作品、雕塑、錄像及裝置作品等。大部份的藝術品都在瑞銀世界各地的辦公室展示，為員工提供靈感，同時與客戶分享我們對藝術及收藏的熱誠。
關於陳惠⽴
陳惠⽴1988 年⽣於香港出生，主要從事繪畫及裝置創作，作品受到⾃⾝個⼈經歷、記憶和⽇常事件的啟發，近年尤其熱衷於記錄公共游泳池，以探討權⼒關係、公共與私⼈、⾃我與他⼈之間，以及這些概念的相互關係。
陳⽒作品在香港、北京、紐約、伊斯坦堡及阿布扎⽐等地⽅展出，近年的主要展覧包括「救⼼員」（香港安全⼝畫廊，2025）、「 路 過 蜻 蜓 」（ 香 港 藝 術 館 ， 2023-24）、「 寂 寞 更 ⾐ 室 」（ Hong Kong Art Central，2021）等。他榮獲Winsor & Newton與Paul Smith’s Foundation 聯合頒發的⾸屆國際藝術獎（2024）及由香港藝術發展局頒發的2019藝術新秀獎（視覺藝術）。藝術家現於香港⽣活及⼯作。
關於巴塞爾藝術展
巴塞爾藝術展於 1970 年由來自巴塞爾的藝廊創辦人成立，現今為全球一致推崇的國際藝術交流平台。每年於巴塞爾、邁阿密海灘、香港、巴黎及卡塔爾舉行的藝術展會，展示了現代藝術與當代藝術的最高水準。展會各有其地區意義，可從參展藝廊、作品展出及與當地文化組織於同期合辦不同類型內容的藝術活動反映出來。巴塞爾藝術展透過拓展全新數位平台以及多項全新計畫如《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》（Art Basel and UBS Global Art Market Report），巴塞爾藝術商店（The Art Basel Shop）及巴塞爾藝術獎（Art Basel Awards）。請瀏覽 artbasel.com 以參閱更多資料。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！
上期六合彩，二千三百多萬頭獎有兩注中。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
立春禁忌逐個數！5類人必須「躲春」避災 犯8大禁忌隨時衰足一年：剪髮／睇醫生／瞓懶覺
立春2026｜不少人以為農曆年初一才算新一年，但玄學上「立春」才是真正的生肖交接點！2026年的立春將於2月4日凌晨4時01分正式開始，意味著馬年正式來臨。 由於新舊磁場交替容易造成混亂，玄學家提醒有5類人士必須在這段時間「躲春」，同時全港市民亦要留意8大立春禁忌，一不小心犯禁隨時霉運纏身，衰足一整年！究竟立春有甚麼習俗與禁忌？即睇內文：
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。