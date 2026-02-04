瑞銀集團將於 2026 年巴塞爾藝術展香港展會呈獻陳惠立全新沉浸式裝置

瑞銀集團將於巴塞爾藝術展香港展會的瑞銀藝術空間（UBS Art Studio）匯聚當代藝術、公共空間與參與式體驗，呈獻本地藝術家陳惠立的作品。藝術家以沉浸式形式演繹以泳池為靈感的特別委託作品，展現瑞銀集團對支持本地藝術社群、促進對話、互動及當代文化交流的承諾。瑞銀藝術藏品（UBS Art Collection）將於瑞銀貴賓廳（UBS Lounge）內展出「超越普普：日常的藝術」（Beyond Pop: Art of the Everyday），將帶來多位來自世界各地的藝術家作品，探索藝術與流行文化之間的連結。



香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 作為巴塞爾藝術展全球首席合作夥伴，瑞銀集團（「瑞銀」）隆重呈獻2026年巴塞爾藝術展香港展會。展會將於2026年3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，吸引來自世界各地的收藏家、策展人、藝術家和藝術愛好者眾首一堂。



瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲女士表示：「巴塞爾藝術展香港展會一直是區內頂尖的藝術博覽會，為收藏家提供一個重要的平台，探索當代最具突破性的畫廊與具遠見的藝術家。今年，我們很高興能延續對本地藝術社群的支持與承諾，呈獻由香港藝術家陳惠立創作的沉浸式裝置作品，反映城市充滿活力的文化脈動。《2025年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球收藏調查報告》指出，亞洲以至全球的收藏行為正隨着新興品味與方式而演變；而這件由瑞銀委託創作的新作，正好反映收藏家與藝術互動方式的轉變。我們相信當代藝術能匯聚創意、靈感與人，豐富生活，並促進觀眾與藝術家及其所在的社群之間更深層的連結。」



瑞銀藝術藏品環球總監 Mary Rozell 女士表示：「我們很高興在即將舉行的巴塞爾藝術展香港展會中展出陳惠立的作品。他的創作實踐提供了一個引人入勝的視角，讓我們重新思考日常空間所承載的深層情感與社會共鳴。瑞銀藝術藏品致力於培育能以有意義的方式與觀眾互動的創新藝術實踐，而陳惠立的裝置作品構建了一個空間來檢視個人經驗與社群微妙之處，正體現該使命。」



於瑞銀藝術空間及瑞銀貴賓廳呈獻本地藝術家陳惠立



由瑞銀藝術藏品委託創作，陳惠立的裝置作品《靡靡摩摩池》（2026年）靈感源自一個帶幽默感的廣東話擬態用語，形容一種緩慢而又拖拖拉拉的狀態，為參觀者在巴塞爾藝術展香港展會節奏明快的氛圍提供一處喘息空間，稍作歇息。作品取材於藝術家的畫作《夢見游泳池（十二） 》（2024 -25年）——該作品為瑞銀藝術藏品之一，並將於瑞銀貴賓廳展出——以圓形互動裝置探討社群、連結與共享經驗。透過印有原作圖像的地毯、鑲嵌馬賽克的結構、內置按摩滾輪及色彩鮮明的太陽傘，《靡靡摩摩池》於展會現場營造出一個玩味十足的共享空間。



陳惠立將聯同瑞銀藝術藏品亞太區經理蔡怡玲及六廠紡織文化藝術館的執行董事及首席策展人高橋瑞木進行對談。此對談為巴塞爾藝術展香港展會「與巴塞爾藝術展對話」（Conversations）系列之一，將於 3 月 28 日（星期六）中午 12 時 30 分舉行，届時，陳惠立將分享創作實踐、委託裝置《靡靡摩摩池》（2026年），以及他為六廠紡織文化藝術館於展會呈獻的作品。



「超越普普：日常的藝術」於瑞銀貴賓廳和「 UBS One 」貴賓廳展出



本次展覽精選瑞銀藝術藏品中來自不同世代、地域及藝術流派的20位國際藝術家，他們均從日常物品與材料中汲取靈感，連結高雅藝術與流行文化。傳統藝術常以人物、歷史或風景為題，而這些藝術家則聚焦於平凡物件，為其選擇的媒介與材質注入新意。他們將這些物品提升至藝術層次，目的各異——或喚起懷舊與熟悉感，或反映個人與集體身份，又或透過大量生產的圖像審視消費主義，從而將尋常之物轉化為觸動人心的藝術作品 。



本次展覽展出藝術家包括：法拉・阿爾・凱西米 （Farah Al Qasimi）、凱瑟琳．伯恩哈特（Katherine Bernhardt）、陳惠立、安．科利爾 （Anne Collier）、邁克爾．克雷格－馬丁 （Michael Craig-Martin）、何塞．達維拉（Jose Dávila）、加布里埃爾．德拉．莫拉（Gabriel de la Mora）、西爾維．弗勒里（Sylvie Fleury）、洪浩、黃麗音、羅伊．李奇登斯坦 （Roy Lichtenstein）、羅氏兄弟、馬秋莎、克拉斯．歐登伯格 （Claes Oldenburg）、希拉里．佩西斯 （Hilary Pecis）、愛德華．魯沙 （Ed Ruscha）、偉恩．第伯（Wayne Thiebaud）、里克力．提拉瓦尼（Rirkrit Tiravanija）、安迪．華荷（Andy Warhol）及鄭國谷。其中陳惠立的作品將搭配一件特定場域的背景共同展出；此作品亦由瑞銀藝術收藏委託創作，連結其藝術實踐，探索日常環境如何啟發當代藝術，引領觀者深入品味日常生活與藝術表達的交融之處。



瑞銀藝術藏品是全球最重要的企業當代藝術收藏之一，薈萃逾40,000件當代具影響力藝術家的作品。



於 M+ 推動影像藝術



連續第五年，瑞銀為西九文化區 M+ 幕牆呈獻一件大型公共藝術作品，並由巴塞爾藝術展與 M+ 共同委託巴基斯坦裔美國藝術家沙茲亞·西莰達（Shahzia Sikander）創作的作品，將以光影動畫為博物館的外牆變身。其作品亦收藏於瑞銀藝術藏品當中。動畫作品以她手繪的水彩畫作《領海游移》組成，這幅生動的電影場景以東印度公司時期手稿繪畫的視覺語言為基礎，從手繪圖象中生成，探索塑造十九世紀至現今全球格局的權立及貿易動向。此委託創作反映了瑞銀與巴塞爾藝術展於將當代藝術引入公共領域的承諾。作品將由2026年3月23日至6月21日每晚於M+大樓幕牆放映。



訂閱瑞銀藝術每月簡報。



關注我們以獲取最新的藝術資訊：

www.ubs.com/art

www.facebook.com/UBSart

www.instagram.com/ubsglobalart









Hashtag: #UBS #瑞銀集團







廣告 廣告

http://www.ubs.com/art





http://www.facebook.com/UBSart





http://www.instagram.com/ubsglobalart

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於瑞銀集團（UBS）

瑞銀是領先並真正全球性的財富管理機構，並在瑞士本地擁有頂尖的全方位銀行。瑞銀同時提供多元化的資產管理解決方案以及專注的投資銀行服務能力。瑞銀在2025年第三季度所管理的投資資產已達6.9萬億美元。瑞銀通過個性化的咨詢、解決方案以及產品，幫助客戶實現其財務目標。瑞銀的總部位於瑞士蘇黎世，並在全球超過50個市場設有分支機構。瑞銀集團股票在瑞士證券交易所以及紐約證券交易所（NYSE）上市。





關於瑞銀集團與當代藝術

巴塞爾藝術展全球主要合作夥伴瑞銀集團多年來一直積極支持當代藝術及藝術家，為全球擁有最重要藝術藏品的企業之一。集團透過與巴塞爾藝術展的全球主要合作夥伴關係，積極推動有關藝術市場的國際交流對話，如聯合出版《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》。此外，瑞銀亦積極支持世界知名的藝術機構、活動和博覽會等項目。通過瑞銀收藏家社群（UBS Collectors Circle）及瑞銀藝術咨詢（UBS Art Advisory），瑞銀為高淨值客戶及他們的家族辦公室提供關於藝術市場、收藏和傳承的見解。





關於瑞銀藝術藏品

瑞銀藝術藏品被視為最重要的當代藝術企業收藏之一。藏有超過40,000件藝術作品，包括油畫、紙上作品、攝影作品、雕塑、錄像及裝置作品等。大部份的藝術品都在瑞銀世界各地的辦公室展示，為員工提供靈感，同時與客戶分享我們對藝術及收藏的熱誠。





關於陳惠⽴

陳惠⽴1988 年⽣於香港出生，主要從事繪畫及裝置創作，作品受到⾃⾝個⼈經歷、記憶和⽇常事件的啟發，近年尤其熱衷於記錄公共游泳池，以探討權⼒關係、公共與私⼈、⾃我與他⼈之間，以及這些概念的相互關係。





陳⽒作品在香港、北京、紐約、伊斯坦堡及阿布扎⽐等地⽅展出，近年的主要展覧包括「救⼼員」（香港安全⼝畫廊，2025）、「 路 過 蜻 蜓 」（ 香 港 藝 術 館 ， 2023-24）、「 寂 寞 更 ⾐ 室 」（ Hong Kong Art Central，2021）等。他榮獲Winsor & Newton與Paul Smith’s Foundation 聯合頒發的⾸屆國際藝術獎（2024）及由香港藝術發展局頒發的2019藝術新秀獎（視覺藝術）。藝術家現於香港⽣活及⼯作。

關於巴塞爾藝術展

巴塞爾藝術展於 1970 年由來自巴塞爾的藝廊創辦人成立，現今為全球一致推崇的國際藝術交流平台。每年於巴塞爾、邁阿密海灘、香港、巴黎及卡塔爾舉行的藝術展會，展示了現代藝術與當代藝術的最高水準。展會各有其地區意義，可從參展藝廊、作品展出及與當地文化組織於同期合辦不同類型內容的藝術活動反映出來。巴塞爾藝術展透過拓展全新數位平台以及多項全新計畫如《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》（Art Basel and UBS Global Art Market Report），巴塞爾藝術商店（The Art Basel Shop）及巴塞爾藝術獎（Art Basel Awards）。請瀏覽 artbasel.com 以參閱更多資料。







新聞稿由客戶提供

