瑟瑟也是虛擬人生重要一環！《模擬市民4》瑟瑟模組創作者：「每天有40萬人用我的Mod」
自從 2014 年推出以來，第二人生模擬遊戲《模擬市民4》由於超高的自由度，與支援各種能讓玩家在這個模擬人生遊戲中玩出超多新花樣的各式社群 Mod 而大受歡迎。而說到《模擬市民4》的社群 Mod，其中最受歡迎的一個 Mod 就是「瑟瑟模擬器」，最近《模擬市民4》瑟瑟模擬器的作者接受外媒訪談，表示透過伺服器數據顯示，即便《模擬市民4》已經推出 12 年了，但每天還是有 40 萬個玩家會使用這個 Mod，體驗這個不論是真實還是模擬人生中，都非常重要（？）的一部分。
綜合外媒報導，近日《模擬人生4》中一個叫做 WickedWhims 的 Mod 是全球許多《模擬市民4》玩家都會使用的「瑟瑟模擬器」，除了移除遊戲中用來遮擋私密部位的馬賽克外，這個 Mod 其實還加入了許多與瑟瑟相關的人體健康功能，例如避孕、月經週期、性病等，讓這個 Mod 除了瑟瑟本身外還能讓《模擬市民4》模擬出更真實的人生。
而最近 Mod 作者 Turbodriver 也接受外媒專訪，表示根據他的伺服器數據，即便《模擬市民4》已經推出 11 年了，但平均每天仍然有 40 萬位玩家啟動這個模組。也證明了 WickedWhims 的成功，以及瑟瑟這件事即便在模擬人生中，也是玩家們非常重視的一環。Turbodriver 也表示，「我不敢相信這個數字，但他是真的！」，並且，WickedWhims 這個讓人驚訝的每日玩家數據也再度證明一件事：即便已經推出 12 年，但《模擬市民4》仍然是最受全球玩家歡迎的模擬遊戲之一。
