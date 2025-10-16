家常菜食譜｜瑤柱櫻花蝦節瓜煮粉絲

蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：

Yahoo Food ・ 1 天前