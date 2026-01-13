焦點

瑤柱浸發│暖水浸軟拆絲後可蒸或炸（附瑤柱炒桂花食譜）

瑤柱浸發技巧：

農曆新年快到，是時候要開始準備辦年貨，今次要分享的就是瑤柱浸發。瑤柱日常也會用到，鮮香的味道令菜式變鮮美。不過用來做新年菜，除非是要釀入瓜甫才講究要用原粒瑤柱，不然其實買瑤柱碎一樣可以做出鮮美的菜式，只要用暖水浸軟瑤柱，便可以順利拆絲，之後要蒸或炸便看用來做什麼菜式。像這次用來炒烓花，便成了賣相高貴的賀年菜。炒桂花其實沒有花，桂花是指炒成粒粒的蛋，配上爽口的銀芽，和鮮味又香口的炸瑤柱，宴客也非常得體，即睇如何浸發瑤柱，再用來做瑤柱炒桂花：

瑤柱浸發：

1. 瑤柱用暖水浸至少兩小時至充份軟身。
2. 將瑤柱拆絲，未用前繼續浸泡在瑤柱水中。如果不油炸，可以在這時拿去蒸
3. 瑤柱隔水，水留用。小鍋中加油，放入瑤柱絲用中至中細火炸至金黃瑤柱絲。
瑤柱炒桂花（4人份量）

需時：20分鐘

材料：

蛋3隻

銀芽4兩

瑤柱4粒（已處理）

葱1棵

粉絲小半紮

調味：

糖少許

鹽少許

胡椒粉少許

生抽1茶匙

麻油少許

做法：

1. 粉絲浸軟，小鍋中加入浸瑤柱水，再加適量水份，加鹽。將粉絲放入鍋中吸收湯汁，至軟身，撈起，剪短。
2. 燒熱炸過瑤柱的油，加少許鹽，倒入銀芽大火快炒半分鐘，盛起備用。
3. 打蛋，加入調味和炸瑤柱絲（留1湯匙作最後裝飾）拌勻。再次燒熱鍋，下半葱花先炒，加入粉絲炒乾身，加入蛋液，用鑊鏟將蛋推成碎粒，加入銀芽大火快炒，加少許紹酒。上碟，放上餘下炸瑤柱絲
