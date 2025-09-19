瑪丹娜重回老東家 明年發行新專輯

（法新社紐約18日電） 史上最暢銷女歌手瑪丹娜（Madonna）今天表示，明年將發行全新舞曲專輯。

這位67歲美國流行樂壇天后將重回老東家華納唱片（Warner Records），她在華納期間曾發行「宛如處女」（Like a Virgin）與「假日」（Holiday）等經典舞曲。

瑪丹娜2007年離開華納，與Live Nation簽下鉅額合約。

曾奪下7座葛萊美獎的瑪丹娜在聲明中說：「我很高興重新回歸，也期待未來繼續創作音樂、持續帶來驚喜，或許還會激起一些必要的討論。」

這將是瑪丹娜7年來首次發行全新錄音室專輯。

新專輯將由知名DJ兼詞曲創作人史都華．普萊斯（Stuart Price）操刀製作。兩人曾於2005年合作推出專輯「娜．語．錄」（Confessions on a Dance Floor）。

瑪丹娜2008年入選「搖滾名人堂」（Rock & Roll Hall of Fame），全球唱片專輯銷售超過4億張。