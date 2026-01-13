「瑪利歐網球狂熱」介紹影片與官方網站公開！角色、收錄模式等系列最大份量

任天堂公開了Nintendo Switch 2遊戲「瑪利歐網球狂熱」的介紹影片與官方網站。

將於2026年2月12日(四)發售。

「瑪利歐網球狂熱」介紹影片與官方網站公開！

Nintendo Switch 2遊戲「瑪利歐網球狂熱」的介紹影片與官方網站已公開！

本作收錄了包含角色、收錄模式等在內的系列最大份量內容。

本作中登場了30種各具特色的「狂熱球拍」。

每種球拍都能使出不同的「狂熱擊球」，在球場上發動各種效果。

另一方面，也準備了不使用狂熱球拍的規則，可以僅以基本擊球享受深邃的攻防策略。

系列最多的參戰角色

參戰角色為系列最多的38人。

除了大家熟悉的熱門角色外，還有栗寶寶等「瑪利歐網球」系列首次登場的角色。

角色與狂熱球拍的組合超過1,000種。

可以選擇彌補弱點的組合或發揮優勢的組合等，能配合遊玩風格自由自訂。

收錄模式數量也是系列最大規模。

在「特殊遊戲」中可以享受規則獨特的網球，此外也收錄了在學習網球基礎的同時進行冒險的故事模式。

即使是第一次遊玩瑪利歐網球的玩家也能安心遊玩。

通訊遊玩

通訊遊玩最多支援4人，並對應鄰近主機通訊、分享遊玩、線上通訊。

鄰近主機通訊可以攜帶Nintendo Switch 2並在各自的畫面上對戰，若有2台主機則可進行無需分割畫面的2vs2雙打。

分享遊玩可以1片遊戲軟體與最多4人一起遊玩，不僅是Nintendo Switch 2，也可以分享遊玩至Nintendo Switch。

線上通訊可以與世界各地的玩家進行單打或雙打對戰，並準備了可自由享樂的「房間對戰」與競爭排名的「積分對戰」。

Nintendo Switch 2遊戲「瑪利歐網球狂熱」預定於2026年2月12日(四)發售。

詳細請參閱「瑪利歐網球狂熱」官方網站。