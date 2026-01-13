渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
「瑪利歐網球狂熱」介紹影片與官方網站公開！角色、收錄模式等系列最大份量
任天堂公開了Nintendo Switch 2遊戲「瑪利歐網球狂熱」的介紹影片與官方網站。
將於2026年2月12日(四)發售。
「瑪利歐網球狂熱」介紹影片與官方網站公開！
Nintendo Switch 2遊戲「瑪利歐網球狂熱」的介紹影片與官方網站已公開！
本作收錄了包含角色、收錄模式等在內的系列最大份量內容。
本作中登場了30種各具特色的「狂熱球拍」。
每種球拍都能使出不同的「狂熱擊球」，在球場上發動各種效果。
另一方面，也準備了不使用狂熱球拍的規則，可以僅以基本擊球享受深邃的攻防策略。
參戰角色為系列最多的38人。
除了大家熟悉的熱門角色外，還有栗寶寶等「瑪利歐網球」系列首次登場的角色。
角色與狂熱球拍的組合超過1,000種。
可以選擇彌補弱點的組合或發揮優勢的組合等，能配合遊玩風格自由自訂。
收錄模式數量也是系列最大規模。
在「特殊遊戲」中可以享受規則獨特的網球，此外也收錄了在學習網球基礎的同時進行冒險的故事模式。
即使是第一次遊玩瑪利歐網球的玩家也能安心遊玩。
通訊遊玩
通訊遊玩最多支援4人，並對應鄰近主機通訊、分享遊玩、線上通訊。
鄰近主機通訊可以攜帶Nintendo Switch 2並在各自的畫面上對戰，若有2台主機則可進行無需分割畫面的2vs2雙打。
分享遊玩可以1片遊戲軟體與最多4人一起遊玩，不僅是Nintendo Switch 2，也可以分享遊玩至Nintendo Switch。
線上通訊可以與世界各地的玩家進行單打或雙打對戰，並準備了可自由享樂的「房間對戰」與競爭排名的「積分對戰」。
Nintendo Switch 2遊戲「瑪利歐網球狂熱」預定於2026年2月12日(四)發售。
詳細請參閱「瑪利歐網球狂熱」官方網站。
© Nintendo / CAMELOT
其他人也在看
《尋秦記》三大主角25年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 4 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 20 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 1 天前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 23 小時前
李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏
李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】旅遊用品優惠 行李喼$399起（即日起至16/02）
農曆新年長假期係旅遊好機會，AEON 進行 「馬上出發」旅遊用品優惠，各款行李喼最平$399/599就有得交易，仲有收納袋、背囊、行動電源等方便出行法寶，幫你解決所有出遊煩惱！YAHOO著數 ・ 46 分鐘前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜 英超佔4席
歐洲五大聯賽最高薪球員名單已經公布，其中有四名英超球員打入前十位。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
傳卡域克周三前獲任命魔帥
【Now Sports】BBC引述曼聯消息人士指，卡域克已成為曼聯看守領隊的最熱門人選，並可望在周三前獲任命。消息指，曼聯高層經過先後與卡域克（Michael Carrick）及蘇斯克查會面後，44歲的卡域克獲委任為看守領隊到季尾的機會更高，而曼聯方面希望當球員周三操練前，鎖定這個任命。蘇斯克查於2021年離任時，當時出任其助教的卡域克曾臨時領軍3場，取得2勝1和的不俗戰績。紅魔上周辭退阿摩廉，結束14個月在球隊的領軍生涯，由費查出任看守領隊，不過球隊上周三在英超與般尼言和後，周日更在英格蘭足總盃第3圈被白禮頓踢出局。卡域克球員時代曾為曼聯的重心球員，於2006至2018年期間，在各項賽事上陣464場。now.com 體育 ・ 18 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 1 天前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（即日起至17/01）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，百邦Fettuccine軟糖 $13.9/2件、Crown 牛油窩夫餅 $24.8/件、PONTO 煎餅 $49.9/2件、農心牛角包脆脆小食 $20.5/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐洲27國擬聯合出兵對抗美軍 保護格陵蘭與北極
美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。鉅亨網 ・ 18 小時前
寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇女人我最大 ・ 21 小時前
香港好去處｜全港最靚景麥當勞登陸元朗錦綉花園！天鵝湖畔食M記漢堡包 網民驚呼：香港都有歐洲Feel
誰說麥當勞只能匆匆忙忙吃份漢堡便離開？香港竟然有間麥當勞美得令人懷疑自己去了歐洲度假！元朗錦綉花園剛開業的全新分店，近日在社交平台瘋傳，更被網民冠以「全港最美景M記」稱號。這間24小時營業的麥當勞，坐落在15,000平方米人工湖旁邊，旅客可以一邊用餐，一邊欣賞天鵝在湖中悠然暢泳。有網民形容麥當勞叔叔孤獨坐在長椅上望著湖面的畫面，簡直就是快餐店版的「老人與海」。到底這間隱世麥當勞有多麼特別？為何連當地居民也表示「等了30多年」？Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前