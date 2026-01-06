「瑪利歐賽車世界」上的「線上挑戰 新年開幕盃」確定於1月12日舉辦！採用150cc賽車形式進行2小時對戰

任天堂Switch 2遊戲軟體「瑪利歐賽車世界」將舉辦可線上參與的遊戲內活動「線上挑戰 新年開幕盃」，活動已確定舉行。

活動舉辦時間為2026年1月12日(一・假)15:00～17:00 。

「線上挑戰 新年開幕盃」確定於1月12日舉辦！

廣告 廣告

「瑪利歐賽車世界」上的「線上挑戰 新年開幕盃」將於2026年1月12日(一・假)15:00～17:00的2小時舉行！

本次活動將採用150cc賽車形式進行兩小時對戰，並以結束時的評分作為決勝依據。

起始值為3000，並根據對戰結果進行浮動調整。

來線上與眾多玩家對戰吧！

活動參加方式如下。

啟動遊戲並選擇「連線至互聯網」

按下減號按鈕選擇「尋找活動」，輸入四位數活動ID「3310」

活動資訊將顯示於畫面，請於畫面顯示的舉辦時間進行對戰

線上挑戰 新年開幕盃

此外，若於活動期間前輸入活動ID，即可依照「線上挑戰 新年開幕盃」的相同規則 進行練習賽 ！

本次活動中，排名第1～100位的獲獎者資料也將於活動結束約一週後，刊登於官方網站上。

各角色排名第一的成績亦將公布於榜上，不妨以您最有把握的角色挑戰一番吧！

規則及參與注意事項請參閱瑪利歐賽車世界官方網站。