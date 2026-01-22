專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
「瑪利歐賽車世界」的線上生存模式新增了「團隊賽」！勝利關鍵在於讓每個人都登上前列
任天堂將於2026年1月22日(四)起推出Nintendo Switch 2軟件「瑪利歐賽車世界」 更新資料版本1.5.0。
「生存模式」的線上戰鬥將新增「團隊賽」規則。
「瑪利歐賽車世界」的線上生存模式新增了「團隊賽」！
在生存模式中，玩家需要不停地從廣闊世界的一端跑到另一端
比賽最初有24人參加，但如果他們未能在規定的排名內通過賽道上的各個檢查點，他們將立即被淘汰。
現時為止的生存模式僅提供單人賽，現在新增了團隊賽。
可以透過本地或網絡與朋友「組隊」進行遊戲。
可以「12人 vs 12人」2隊、「8人 vs 8人 vs 8人」3隊、「6人 vs 6人 vs 6人 vs 6人」4隊進行比賽。
在生存模式中，玩家人數會隨著通過檢查點而從24人降至20人、16人，逐漸減少。
在團隊賽中，螢幕右上角會顯示隊伍顏色以及已過關玩家的訊息，方便玩家查看哪一隊的倖存者人數最多。
將根據生存賽結束時各隊成員的排名，由他們獲得的總積分決定勝負。
排名越高，獲得的積分越多，第1名得50分，第2名得40分，第3名得35分，第4名得30分。
相反，如果玩家在第一個檢查點被淘汰，則只會得到1分，所以勝利的關鍵在於團隊要壟斷前列位置。
即使在比賽中途被淘汰，仍然可以觀看比賽，將鏡頭切換到想支持的玩家，與其他觀眾分享評論，並享受比賽直到最後一刻。
圖標部件現已上線！
Nintendo Switch Online 會員可以白金點數兌換「瑪利歐賽車世界」圖標部件。
從 2026年1月19日(一)至2026年2月23日(一) ，連續5星期供兌換，每星期款式不同。
有關更新資料版本1.5.0詳情，請瀏覽任天堂支援。
[トピックス]『マリオカート ワールド』の通信対戦に、サバイバルの「チーム戦」が新登場。https://t.co/97K7Jg8EIh
— 任天堂株式会社 (@Nintendo) January 22, 2026
© Nintendo
