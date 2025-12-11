瑪嘉烈工程儀器證明被揭造假 議員斥「一單又一單好似平常事咁」

【on.cc東網專訊】瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程被爆疑似造假，一個分判商呈交的監測震動儀器校正證明查證後非相關機構發出。議員田北辰直斥造假事件「一單又一單，好似係平常事咁」，包括早前已經發生的政府樽裝水不合標、宏福苑火災中合規與不合規的棚網混合使用、承建商評分「造假」等等，直斥不可做「Expect but no inspect(只抱持期望而缺乏驗證)」的人，指是「最差嘅文化」。

田北辰今日(11日)在社交平台表示，據了解今次事件源於負責提供監測儀器與相關儀器校正服務的三判退出工程，醫管局出於安全考慮，要求大判審視二判的表現，以確保工程符合標準及要求，以及就校正震動監測儀器提交證明，才揭發其證書懷疑造假。

廣告 廣告

田續指將過多精神放於「要求」的情況十分普遍，「寫到好仔細、包羅萬有，多到根本冇時間、冇能力，亦都未必有人想去查晒所有「要求」係咪真係達標。」他認為應量力而為，要真的有能力驗證才提出要求，或要親自檢查每個重要的要求。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】