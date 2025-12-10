聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
瑪嘉烈醫院工程疑涉偽造證明 醫管局報警 暫停分判商「諾和工程公司」工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫管局今日（10 日）發出聲明，證實一宗懷疑涉及偽造監測震動儀器校正證明，並已就事件向警方報案。事件涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的其中一間分判商「諾和工程公司」，該公司向總承建商中鐵建設集團有限公司呈交的校正證明，經醫管局核查後，確認並非由證明書上列明的廣東中正航計量檢測有限公司發出。
獲檢測機構回覆未曾發出相關文件
醫管局於 10 月 27 日接獲北微傳感科技通知，指北微與諾和工程公司的合作關係已終止，醫管局其後要求各總承建商確保工程不受影響，並再次審視相關項目的表現。醫管局亦要求總承建商委託合資格檢測中心校正儀器。
其後於 11 月 15 日，醫管局接獲總承建商提交由諾和工程公司提供的五份校正證明，其中四份的校準日期為 10 月 28 日，一份為 2024 年 11 月 25 日。醫管局於 11 月 18 日接獲查詢後，遂向證明書上列明的檢測機構查核，於 12 月 8 日收到回覆指機構從未發出相關文件，懷疑證明為偽造。
醫管局表示，將全面檢視所有與諾和工程公司相關的項目及檢測證書，強調對造假行為零容忍，若證實屬實，將交警方調查並追討損失。
亦承接廣華醫院、葛量洪醫院及北區醫院等工程
目前，除了瑪嘉烈醫院荔景大樓外，諾和工程公司亦有承接其他醫院的監測震動工程，包括廣華醫院、聖母醫院、葛量洪醫院及北區醫院。
諾和同時亦受聘於不同的總承建商，提供實時噪音及震動監測以及上載資料系統，以及噪音及沙塵監測計量儀器。因應這次事件，醫管局將會徹底全面檢視及追查所有醫院工程中與諾和有關的工程和服務，以及截至目前為止收到所有與諾和有關的檢測證書。醫管局對造假行為採取零容忍態度，一旦發現造假行為，必定會交由警方進一步調查以及追討相關損失。
沒有對病人造成影響
醫管局表示，對事件非常重視，已責成工程總承建商嚴肅跟進和徹查，並要求總承建商暫停諾和的工作。醫管局強調，對於違反醫院工程合約條款的行為，會保留一切法律追究權利。醫管局初步評估，事件沒有對醫療服務及病人安全造成影響。
醫管局解釋，醫院在重建或擴建工程期間會透過儀器監測震動，以保障運作及醫療服務不受影響。承建商須每年為儀器校正並提供認可證明。發言人指出，相關震動監測屬預防性質，總承建商現時仍以手提儀器監測，而院方亦會留意附近使用者的反饋。過去半年並無醫療服務因震動而需暫停的報告。
醫管局表示，已要求總承建商重新檢視工程的監測數據及上載流程，工程顧問亦會定期巡查，確保所有承建商遵從相關標準。諾和工程公司除參與瑪嘉烈醫院工程外，亦負責廣華醫院、聖母醫院、葛量洪醫院及北區醫院的震動監測工作，並提供噪音、震動監測儀器及上載系統等服務。
