馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
「瑪雅天賦」20種人格測試Threads大熱，看你的能力＋最適合的工作職業
市面上有很多測驗人格的方法，星座、生肖、MBTI、紫微、人類圖等等，現在Threads在熱傳一款「瑪雅天賦」，當中有20款天賦人格，用來看看你的能力所在以及適合做什麼樣的工作職業，一起來看看吧！（Threads貼文按此）
瑪雅天賦是什麼？
「瑪雅天賦」通常指的是用「星際瑪雅 13 月亮曆／瑪雅圖騰系統」來看一個人與生俱來的特質、優勢和靈魂任務的一套自我覺察工具。它不是算吉凶那種命理，而是幫你看清你帶來這一生的能量資產、天生優勢與人生課題。
瑪雅天賦核心概念是什麼？
瑪雅天賦以「13月亮曆」為基礎，一年被看成 13 個月亮週期（每月 28 天）＋1 天，搭配 20 個太陽圖騰、13 個音頻，組合成 260 種能量組合（Kin）。你的生日會對應其一。再透過生日計算出你的主圖騰及相關圖騰，可以類比成占星裡的本命盤「瑪雅盤」，用來閱讀你的靈魂藍圖、天賦特質、生命課題。
簡單來看就是，從以下的圖，找回自己的出生年、月的對應數字，再相加出生日的數字，加起來大於260便要減260；答案要確保小於或等於260，再找出相應的天賦圖騰。
4款圖騰顏色，你屬於哪一款呢？你做到自己的命定職業了嗎？
人格測驗：
MBTI「64型人格」網上爆紅！還在16型人格？新增AOHC更精準：INFP-O-H解作糾結卻機靈的小太陽？
「Love Type 16」戀愛專屬MBTI日本爆紅！細分16種「愛情人格」：最不容易墜入愛河是這型
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
我全部要 ｜巴塞唔想買斷福仔 但又想永久留用
根據Carrusel Deportivo的報道，巴塞隆拿明確有意在現有借用期結束後，繼續留用華舒福，但又不願意支付協議中約定的3000萬歐元買斷費。
曾淵滄專欄│增值稅調高 電信科技齊遭殃（曾淵滄）
加稅新聞公布後，這三隻股的股價再進一步下跌，是裂口下跌，但是，跌了兩天就出現反彈，壞消息公布了，麈埃落定，投資者可以在現價自我進行評估，這三隻股都是收息股，收息股的持有價值決定於投資者的收息期望。
馬斯克被女兒打臉！出面證實愛潑斯坦檔案郵件：我們確實在「島上」
隨著已故金融家、性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案再度曝光，特斯拉執行長馬斯克被揭露曾於 2012 至 2013 年間與其透過電子郵件討論加勒比海行程；對此，與馬斯克關係疏遠的女兒 Vivian Wilson 近日出面表示，他們當時確實在電郵所指時間點在當地，認為文件具可信度，引發討論。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃
央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。