「瑪雅天賦」20種人格測試Threads大熱，看你的能力＋最適合的工作職業

市面上有很多測驗人格的方法，星座、生肖、MBTI、紫微、人類圖等等，現在Threads在熱傳一款「瑪雅天賦」，當中有20款天賦人格，用來看看你的能力所在以及適合做什麼樣的工作職業，一起來看看吧！（Threads貼文按此）

Threads圖片

瑪雅天賦是什麼？

「瑪雅天賦」通常指的是用「星際瑪雅 13 月亮曆／瑪雅圖騰系統」來看一個人與生俱來的特質、優勢和靈魂任務的一套自我覺察工具。它不是算吉凶那種命理，而是幫你看清你帶來這一生的能量資產、天生優勢與人生課題。

瑪雅天賦核心概念是什麼？

瑪雅天賦以「13月亮曆」為基礎，一年被看成 13 個月亮週期（每月 28 天）＋1 天，搭配 20 個太陽圖騰、13 個音頻，組合成 260 種能量組合（Kin）。你的生日會對應其一。再透過生日計算出你的主圖騰及相關圖騰，可以類比成占星裡的本命盤「瑪雅盤」，用來閱讀你的靈魂藍圖、天賦特質、生命課題。

簡單來看就是，從以下的圖，找回自己的出生年、月的對應數字，再相加出生日的數字，加起來大於260便要減260；答案要確保小於或等於260，再找出相應的天賦圖騰。

4款圖騰顏色，你屬於哪一款呢？你做到自己的命定職業了嗎？

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

