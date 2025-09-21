瑪雅祭壇上手勢揭示隱藏的時間記錄線索

一位人類學家宣稱，他在著名的馬雅石碑 Altar Q 上發現了一種新的書寫系統，這一發現引起了學術界的廣泛關注。這位學者認為，Altar Q 上的統治者雕刻不僅僅是生動的王室肖像，手部的姿勢可能代表了一種隱藏的「手語」。這種手語編碼了重要的神聖日曆日期，增添了對於馬雅文化的理解層次。

這位研究作者 Rich Sandoval 是丹佛都市州立大學的語言人類學家，他提到：「為了清晰起見，我使用‘手勢’來描述這種基於手的表達方式。」如果這一說法屬實，那麼他所解碼的便是遍布馬雅文獻的一種新語言：手勢。這意味著，馬雅的文士可能同時使用了兩種交織的書寫系統：象形文字和嵌入在形象藝術中的手勢系統，這或許可以填補一些銘文留下的空白。由於馬雅書寫系統的神秘性，這一發現為未來的研究開闢了新的領域。

Sandoval 在接受《Live Science》訪問時提到：「幾乎在任何看到象形文字的地方，都能看到一個或多個人物，他們的手勢十分獨特。」他進一步解釋道，他已經將這些手勢解碼為具有特定意義的手語。過去，研究人員認為馬雅人僅擁有一種由超過 1,000 個象形文字組成的書寫系統，而其中許多仍未被解碼。Sandoval 將 Altar Q 與羅塞塔石碑進行比較，認為手勢和文本之間是互補的關係，而非直接的翻譯。

在這座引人注目的祭壇上，共有 16 位統治者的雕刻。根據這項研究，許多統治者展示了獨特而刻意的手勢：手掌朝上、手指摺疊，方向則以系統的方式變化。根據《考古學新聞》的報導，Sandoval 分析了 16 個手勢，識別出 11 種數字形式。他表示，其中兩個手勢類似於代表數字零的象形文字（同時也可表示一、二和十）。研究指出：「這些手勢在其他手勢中的分布模式與長紀元結束日期中的零類似。」

當這些手勢連接在一起時，似乎形成了長紀元日期，這是馬雅用來計算自公元前 3114 年以來的絕對時間的系統。Sandoval 認為，每一面 Altar Q 的四個側面都編碼了一個此類日期。這些日期與象形文字中省略的重要王朝事件相對應，彌補了學者們一直缺失的拼圖部分。根據《考古學新聞》的報導，他將 16 種不同的手勢分為四組，每組代表祭壇的一側，這些手勢可能指涉長紀元的四個日曆日期，這些日期位於第九個 b’ak’tun，這是長紀元中的一個時間單位，大約相當於 394 年。由於 Altar Q 的象形文字明顯省略了長紀元的註記，Sandoval 認為這些手勢正是缺失的部分。

儘管歷史學家呼籲在作出進一步聲明之前進行更深入的研究，但基於手語的書寫系統的提議可能為探索馬雅藝術的解碼提供了新的機會，並顯示出這一古老文明的複雜性和效率超出了學者們的認知。Altar Q 一直被視為與王朝權力相關的紀念碑，將國王與祖先及宇宙周期相聯繫。現在，這些統治者的手勢可能也在記錄時間的流逝。

如果這一解碼結果正確，那麼馬雅人不僅僅是用象形文字記錄歷史，他們還在統治者的姿態中嵌入了一種隱藏的「手語」數字系統。這一發現提醒現代學者，馬雅的書寫仍然隱藏著秘密，等待被揭示。這項研究發表於《語言學會會刊》。

