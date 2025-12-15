瑪麗亞凱莉將獻唱冬奧開幕式

（法新社羅馬15日電） 義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運主辦單位今天宣布，美國流行樂天后瑪麗亞凱莉明年2月6日將在冬奧開幕式獻唱。

56歲的瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）是全球最暢銷歌手之一，也是首位冬奧主辦單位宣布將在米蘭聖西羅（San Siro）球場開幕式登台演出的國際嘉賓，其名曲包含All I Want for Christmas is You。

主辦單位聲明指出，瑪麗亞凱莉的音樂「能跨越世代和文化」，並反映本屆賽事的情感與氛圍。

冬奧聖火目前正在義大利境內傳遞，賽事將於明年2月6日至22日在義國北部多地舉行；冬季帕運則稍後於明年3月6日至15日登場。