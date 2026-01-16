瑪麗醫院發生走犯事件（資料圖片）

瑪麗醫院發生走犯事件。消息指今日(16日)凌晨時分，一名涉嫌詐騙被捕的41歲內地男疑犯，在西區警署羈留期間失控「撼頭埋牆」，警員將他送往瑪麗醫院治理。在S座等候取藥期間，男子突然發難從輪椅站起，咬傷一名負責押解的警員右手，並欲趁亂逃脫，惟遭警員當場制服。疑犯以逃離合法羈留，襲擊警務人員及襲擊執行職責的警務人員的罪名被捕，案件交由西區警區刑事調查第一隊跟進。

周三羅湖管制站過關被捕

消息指，被捕男子持中國護照，報稱無業，早前涉及一宗以欺騙手段取得他人財產的案件，周三(14日)在羅湖管制站過關時被捕，帶返西區警署扣查。其間被捕人於警署牢房以頭撞牆，被送往瑪麗醫院治療。被捕人治療後返回西區警署。至今日（16日）凌晨2時許，被捕人要求去廁所，期間擺脫警員以頭撞向牢房鐵閘受傷，再被送往瑪麗醫院治療。至凌晨4時許，3名警員於醫院陪同被捕人治療，在S座等候取藥時，坐在輪椅鎖上解犯鏈的被捕人嘗試站起逃走，惟隨即被制服，期間一名警員的背部及右手臂被咬傷。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004059/瑪麗醫院涉詐騙內地男犯欲越押-警制服時遭咬傷?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral