瑪麗醫院胸痛中心成立近1年 為1400急性心臟病患者提供治療

【on.cc東網專訊】獲國家評審認證的瑪麗醫院胸痛中心成立近一年，截至今年9月已為1,400名急性心臟病患者提供治療，當中162名病人有急性心肌梗塞，需要接受俗稱「通波仔」的手術，病人由入院至灌流血管的時間中位數為53分鐘，較中心成立前的105分鐘，減少近半。

胸痛中心將於年底前遷入新臨床大樓，心導管室會由現時2間增至3間，心臟內科日間病床增至6張，屆時將引入人工智能心電圖診斷，以及自動流程追蹤系統。

瑪麗醫院內科副部門主管及顧問醫生陳穎思表示，根據國家標準，由病人到院至灌流時間要在90分鐘內完成，而胸痛中心的服務表現遠超標準，病人的存活率持續得到改善。她續稱，日後新臨床大樓有專用升降機，連接急症室及手術室樓層，以及會利用人工智能技術，協助醫生解讀心電圖，將有助加快病人接受治療的時間。

在冬天或一些極端天氣下，她指因急性心臟病而需要入院的病人比例會較高，間中會出現兩間心導管室已使用，而第3名病人需要到其他手術室進行「通波仔」手術的情況，她相信胸痛中心遷入新臨床大樓後，心導管室增至3間，將可應付需求，加上本港正是人口老化，相信心導管室日後的使用率不會低。

至於心臟內科日間病床增至6張，她認為將有更多資源處理和跟進非緊急的心臟病患者，以及手術後有後遺症的病人。

