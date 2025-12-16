精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
瑰麗酒店集團推女性餐飲領袖培訓計劃 免費參加+2026年1月初截止申請 香港女性調酒師、廚師、品酒師最後召集
瑰麗酒店集團公布，旗下瑰麗慈善基金主辦的 「Rise to the Table」全球餐飲女性領袖計劃現正接受香港申請，即睇內文：
瑰麗酒店集團 (Rosewood Hotel Group)公布，旗下瑰麗慈善基金主辦的 「Rise to the Table」全球餐飲女性領袖計劃現正接受香港申請，並將於2026年1月5日截止。集團表示一直致力推動性別平等，希望透過此計劃為香港餐飲界培育更多具潛質的女性領袖。
「Rise to the Table」計劃對象為具備至少五年工作經驗的女性調酒師、廚師、品酒師及餐飲服務專業人士。成功入選者不僅可獲得策略分析培訓、領導諮詢及跨國人脈網絡，更可於 2026 年 3 月 1 至 6 日 前往香港瑰麗酒店，參加為期一週的沉浸式培訓，之後更有為期一年的個人導師指導。瑰麗酒店集團行政總裁鄭志雯指出，希望透過提升女性領導力，促進行業更廣泛的進步，形容此計劃將「改寫現況，創造全新的發展方向」。
一週沉浸式課程＋一年導師制度 培養新一代女性餐飲領袖
「Rise to the Table」計劃將邀請 10 至 12 名來自全球的女性餐飲從業員，共同參與一段「變革性的領導旅程」。課程內容包括：個人品牌建設、財務知識培訓，及以可持續性為核心的創新課程，這些課程均由專家指導及業界頂尖人士授課。在為期一週的培訓後，所有參加者會被安排進入一年的導師制度，由瑰麗酒店集團的高層及部門主管提供指導，協助她們在職涯上突破及成長。
申請資格包括：
性別必須為女性，且年齡滿 18 歲或以上
非瑰麗酒店集團或其旗下物業的現任員工
至少有五年廚師、品酒師、調酒師或餐飲服務人員等相關職位的工作經驗
英文口語及書寫流利
能夠全程參與 2026 年 3 月 1 日至 6 日於香港瑰麗酒店舉行一週的駐店培訓計劃
申請截止日期：2026 年 1 月 5 日
