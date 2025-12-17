環保政策髮夾彎 歐盟放寬2035年燃油車禁令

（法新社布魯塞爾16日電） 歐洲聯盟（EU）今天撤回了原訂2035年禁售汽油和柴油新車的計畫，此舉被視為應對氣候變遷的里程碑政策出現轉折。歐盟正將重心轉向支持陷入危機的汽車產業。

歐盟正將重心轉向支持陷入危機的汽車產業。根據遭環團譴責的這項提案，汽車製造商現在僅需將新車的廢氣排放量從2021年的水準削減90%，而非原先設想的100%，其餘部分將透過各種方式「補償」。

歐盟負責產業政策的執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）在提出這項被譽為歐洲汽車業「生命線」的計畫時，堅稱歐盟的綠色雄心並未改變。

他告訴法新社：「歐盟執委會選擇了一種既務實又符合歐盟氣候目標的方法。」

這項燃油車禁令在2023年通過時，曾被譽為對抗氣候變遷的一大勝利。但在面臨來自中國的激烈競爭，以及電動車轉型速度不如預期的情況下，汽車製造商及支持者過去一年來一直強力遊說布魯塞爾放寬禁令。

歐洲汽車業僱用了近1400萬人，約占歐洲國內生產毛額（GDP）的7%，然而過去一年飽受裁員和關廠消息的困擾。業者堅稱，2035年的目標已不再實際。

生產商表示，高昂的前期成本以及歐盟27國部分地區缺乏足夠的充電基礎設施，意味著消費者對電動車的接受速度緩慢。