環境局打風日交文件 稱今屆不推垃圾徵費 涉貿易戰等因素 環團批欠反思︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府在超強颱風「樺加沙」襲港之際，今日（23日）向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。綠色和平資深項目主任譚穎琳向《Yahoo新聞》表示，局方似乎將垃圾徵費失敗推向外部因素和經濟壓力，卻沒有檢討推行政策的缺失，「佢成份討論文件理論上睇返垃圾徵費過程有咩要反思、改善，結果係真空咗。」

政府去年5月宣布煞停垃圾徵費，事隔近一年半，環境局在「樺加沙」襲港這天，向立法會環境事務委員會提交文件，宣佈今屆政府不會推行垃圾徵費。

政府因應垃圾徵費政策，耗資7400萬元推出多款指定袋。

文件解釋在全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景，香港作為國際金融和貿易中心正面臨多重挑戰。加上過去數月收到意見清楚反映，當前的經濟充滿挑戰，加上經濟轉型帶來的壓力，社會不支持現階段實施垃圾收費，考慮到現屆政府推行的各項減廢回收工作已收到明顯效果，將維持暫緩實施垃圾收費。

政務司副司長卓永興（左）與環境及生態局局長謝展寰（右）去年五月見傳媒，回應垃圾徵費暫緩。(政府新聞處圖片)

颱風天公佈做法少見 資深傳媒人：好明顯係策略

資深傳媒人楊健興接受《Yahoo新聞》訪問時指，以往每當有重要環保政策公佈，都有負責官員向記者解畫並回答問題。但政府今次選擇在颱風襲港當天公佈相關消息，做法少見，「你趁有單超級大型新聞，公眾焦點喺晒颱風度......好明顯係策略或者公關。」他指，環境局原訂下周一上立法會解畫，其實有足夠時間擇日公佈，由主責官員向傳媒交代。



對於港府提出貿易戰和地緣政治因素，楊健興形容是這些因素是「萬能插蘇」，但垃圾徵費是香港內部處理垃圾的其中一個措施，與上述兩個因素沒有直接關係，「將咁大因素壓埋落去解釋政策，睇到政府可能好驚有啲決定係會令社會有一啲強反應或批評，但實際上社會好強批評已經少咗好多。」

政府就垃圾徵費政策宣傳指定袋。

綠色和平：政策蘊釀20年 未檢討缺失

綠色和平資深項目主任譚穎琳表示，港府提出貿易戰、地緣政治因素，難免令公眾感到疑惑，「點解垃圾徵費會關貿易戰事？都睇下局長會點樣解釋返成件事。」



她坦言，即使有外部因素影響，但「一隻手掌拍唔響」，垃圾徵費政策蘊釀近20年，政府投入數以億計公帑籌備，港府卻未在文件檢討在推動政策過程的缺失，「大家回顧返，都睇到（垃圾徵費）指引混亂、清潔工覺得冇支援、垃圾站配套不足，呢啲係垃圾徵費放大咗嘅社會積弊。佢暴露咗出嚟時候，點解政府唔好好趁機會解決？」

綠惜地球：內地減廢帶動循環經濟

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑向《Yahoo新聞》表示，經濟和環保政策並非對立，近年中國內地很多城市在經濟下行時，實施強制垃圾分類，創造一個循環經濟，提供新產業和就業機會。10多年前歐盟陷入經濟危機時，亦推行綠色新政，推出生產者責任制等，令歐盟在環保產業領先其他國家。



他指出，貿易戰不是影響中國政府減廢政策主因，內地更是藉回收減廢帶動循環經濟，做法值得港府借鑑。

未來焚化九成都市垃圾

環境局在提交的文件又預告未來廢物處理政策方向。局方指今年上半年本港平均每日產生10,141公噸都市固體廢物。而即將落成的石鼓洲焚化爐和籌備中的第二座焚化爐，合共每日可處理9,000公噸的都市固體廢物，再加上市民和社會各界如能持續努力減廢，香港可望在2035年達到「零廢堆填」目標。換言之，港府冀望未來以焚化的方式解決本港約9成的都市垃圾。

每噸垃圾焚化成本逾800元：貴過堆填

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，焚化處理成本垃圾昂貴，單是石鼓洲焚化爐造價連15年營運費及附加費，需要花費公帑高達314億元。他計算過每噸垃圾焚化的成本逾800元，「係貴過堆填垃圾成本兩、三倍以上，我會有疑問，如果依賴焚化爐做垃圾處理方案，似乎唔具成本效益。」



他指，焚化爐技術並非令香港可擺脫堆填區，以燒1000噸垃圾為例，仍會餘下25%的爐底灰和有毒的飛灰，最終仍要堆填處理。陳永傑又提醒，在過去政府的規劃，垃圾徵費所得的收入是「專款專用」，用於減廢回收。若港府取消推行垃圾徵費，中、長線減廢的財政來源會有隱憂，港府或因為資源緊絀，無法擴大廢物回收設施。



綠色和平資深項目主任譚穎琳分析，焚化爐造價昂貴，港府叫停垃圾徵費，改用焚化爐，並不會減輕財政開支，「如果冇根本源頭減廢政策，盡快落實生產者責任制，佢（焚化爐）真係另類燒錢工程。」



立法會環境事務委員會下周一（29日）開會討論今屆政府不再推行垃圾徵費，暫時立法會出席名單未見環境局局長謝展寰，而由環境局副局長黃淑嫻帶領官員出席。