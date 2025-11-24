環境省紅地圖熊翻垃圾威脅！ 北海道別海4牛犢亡內幕！

《非常盜3》故事講述騎士魔術團消聲匿跡多年後，一群年輕魔術師以他們的名字執行任務，終吸引他們再次現身，並告知背後的「天眼」有新任務要他們一同合作，找出黑市鑽石商背後的陰謀。當年首集《非常盜》跑出，正是結合魔術與諜戰式任務，只可惜第二集過度誇張已難有實感。第三集初看或覺得，怎麼又重走了上集的毛病，再誇張地玩CG特技？這還算是魔術還是超能力？沒料到，今集正以此吸引觀眾，解釋得這一切的可行性；緊隨的一連串任務，也沒有濫用CG或雜耍式表演示人，一場一鏡直落的魔術表演，更大膽在大銀幕與觀眾玩場魔術與心理遊戲。重頭戲亦回歸首集好感，讓觀眾真覺在大銀幕看了場魔術表演。

Yahoo Movies HK ・ 16 小時前