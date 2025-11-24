小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
環境省紅地圖熊翻垃圾威脅！ 北海道別海4牛犢亡內幕！
環境省紅地圖熊翻垃圾威脅！ 北海道別海4牛犢亡內幕！
奶牛腿部的血肉撕裂畫面
早上7點，牧場員工巡視牛群，發現奶牛右前腿傷口深達肌肉，長40厘米血淋淋，傷勢嚴重影響行走。北海道新聞報導，中村吉平檢查後確認「非自然傷，熊爪痕明顯」，
牛已縫合治療，但痊癒後腿力恐弱。網友在X調侃：「奶牛腿變熊爪紀念品，標茶牧場新景點？」這種畫面，這撕裂總讓人胃口微顫。🩸
「忍者熊OSO18」的2年幽靈
這傷疑似「忍者熊OSO18」復活！2019年起，這頭爪長18cm棕熊襲擊奧尻別牧場66頭牛，總重600公斤，總是神出鬼沒不留蹤，2023年7月30日獵人確認擊殺。
別海町2024年熊害4牛犢亡，環境省數據北海道熊出沒地圖紅遍，暖化果實短熊下山翻垃圾。NHK報導，中村擔憂「忍者熊類似物再臨，城鎮居民危險」，牧場晚上趕牛進棚。
網友在PTT旅遊板po：「OSO18復活，北海道路線加保險。」香港LIHKG笑說：「忍者熊襲牛，台灣熊怕怕。」這種幽靈，這2年總讓人警鈴大作。🕵♂
牧場自保的夜間趕棚
中村吉平決定晚上趕牛進棚避險，網友熱議「熊害嚴重，牧場變堡壘」。北海道新聞報導，標茶町熊出沒頻繁，2025年4-10月地圖紅點密布，
專家佐藤喜和建議「圍欄加高、噴霧備用」。這種自保，這趕棚總讓危機變成日常。🏰
網友的奶牛驚喜熱議
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「標茶奶牛40cm熊傷，北海道的鮮奶加熊味？」香港讀者笑：「忍者熊復活，牛犢亡4頭新玩法？」
有人怒：「熊害12死，行動起來！」；有人萌：「奶牛傷口，熊爪藝術？」中村無暇受訪，忙推預防。這種熱議，這驚喜總讓人邊笑邊嘆：牧場美，熊爪更深。📱
Japhub小編有話說
哇，這標茶奶牛熊傷瓜寫完，小編的鮮奶都鎖起來了！從40cm撕裂到忍者熊幽靈，這午間太戲劇。
如果你有北海道牧場攻略，或萌牛趣聞，留言區分享～下次聊個不撕的日本農村趣事，溫溫點哦！
其他人也在看
Server 廢熱變窮人暖氣？英國 SHIELD 計劃助基層家庭電費勁減 90%，環保無負擔
英國冬天寒冷非常，但供暖系統的龐大燃料和電費卻成為基層家庭的額外負擔，英國電力網絡（UK Power Networks）屬下的 SHIELD 計劃就想到以數據中心的廢熱變成供暖來源，而且更透過融資方式來免除受助家庭添置儲能裝置的支出，讓這套能實現公平使用的零排放轉型系統，更容易為有需要的家庭供暖。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
控訴范姜彥豐吃軟飯！狄志為認了同情粿粿
[NOWnews今日新聞]女星粿粿遭老公范姜彥豐爆料婚內出軌好友王子（邱勝翊）後，拍影片反擊對方，直指范姜彥豐婚內愛計較、房子錢都是自己付等，疑似指控老公吃軟飯。而近日資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
八點檔女星騎車被撞飛！緊急送醫傷勢曝光
[NOWnews今日新聞]藝人顏曉筠本月19日騎乘機車前往民視攝影棚途中，遭後方急轉車輛撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼。第一時間已被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
宏安集團(01222.HK)中期盈轉虧蝕3.54億元 不派息
宏安集團有限公司(01222.HK)公布截至2025年9月30日止中期業績:股東應佔虧損: 3.54億元, 盈轉虧 (去年同期純利8577.1萬元)每股虧損: 2.5仙派息: 無(WH)infocast ・ 10 小時前
81 歲婆婆墮入網戀騙局 錯信假冒軍人損失逾 500 萬元｜Yahoo
網上騙案持續出現，警方指近日一名 81 歲婆婆誤墮網上情緣騙案，遭騙取超過 500 萬元。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
廣州夜市2025：10大必食夜市推介！跟住地鐵搵食，人均¥50掃街攻略！
廣州宵夜去邊好？Trip.com為你精選10大廣州地鐵直達夜市，由人氣最旺嘅廈滘夜市到老廣至愛嘅西華路，炭燒生蠔、牛雜、串串香等你嚟掃街！附交通、酒店攻略，即刻Plan個週末快閃美食之旅！Trip.com ・ 21 小時前
川普斥烏克蘭領導層不知感恩 澤倫斯基發文致謝
（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。法新社 ・ 1 天前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 1 小時前
【Yahoo送你限定精品】mofusand萌爆登陸馬鞍山MOSTown：全港首個3米高貓咪雪人＋冰雪樂園｜Yahoo活動街
召集全港貓迷！馬鞍山MOSTown新港城中心化身成萌度爆燈的夢幻貓咪聖誕村，由日本人氣插畫貓mofusand主題打造的「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」已經登場，邀請全港貓迷走進貓貓的奇幻國度。活動由即日起至2026年1月1日舉行，設有4大打卡區及2大主題體驗區，超過30款不同造型的mofusand貓咪現身，一次過滿足你的「吸貓」願望，締造最難忘的聖誕回憶！除了打卡外，Yahoo將會特別送出「MOSTown x mofusand便攜保溫杯」及「MOSTown x mofusand家居吸水地墊」，讓你免費將萌貓帶回家！Yahoo 活動街 ・ 19 小時前
蔡一傑開腦手術後暴瘦8公斤 查小欣曝光近況佩服夠豁達「把一切交給天」
草蜢成員蔡一傑去年10月自揭接受切除腦部腫瘤手術和公開頭部嘅疤痕照片，狀況惹人擔憂。幸好，經休養後今年7月復出，先於陳慧琳演唱會擔任嘉賓又唱又跳，早前於馬場擔任開幕表演嘉賓亦狀態大勇，更將於周六（29日）於澳門舉行演唱會，並預告明年四月舉行香港場。日前，資深傳媒人於社交平台發文，透露與蔡一傑飯敍，曝光蔡一傑手術後狀態，佩服對方豁達心態。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《非常盜3》實感魔術挽回上集劣勢 惟距離佳作還有很遠距離｜影評
《非常盜3》故事講述騎士魔術團消聲匿跡多年後，一群年輕魔術師以他們的名字執行任務，終吸引他們再次現身，並告知背後的「天眼」有新任務要他們一同合作，找出黑市鑽石商背後的陰謀。當年首集《非常盜》跑出，正是結合魔術與諜戰式任務，只可惜第二集過度誇張已難有實感。第三集初看或覺得，怎麼又重走了上集的毛病，再誇張地玩CG特技？這還算是魔術還是超能力？沒料到，今集正以此吸引觀眾，解釋得這一切的可行性；緊隨的一連串任務，也沒有濫用CG或雜耍式表演示人，一場一鏡直落的魔術表演，更大膽在大銀幕與觀眾玩場魔術與心理遊戲。重頭戲亦回歸首集好感，讓觀眾真覺在大銀幕看了場魔術表演。Yahoo Movies HK ・ 16 小時前
失眠點算？日本爆紅「GABA助眠朱古力」熱賣 網民實測：心情放鬆、瞓得更深更快
都市人壓力爆棚，失眠成為不少上班族的煩惱。不過，最近在日本超市與便利店掀起熱潮的「GABA for Sleep 助眠朱古力」就被網民譽為「失眠救星」，更成為社交平台熱話。這款由日本固力果（Glico）推出的朱古力，被指可幫助放鬆副交感神經、改善睡眠質素。Yahoo Food ・ 4 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 1 天前
甜品放題｜旺角小店「仁芝初」推$40甜品放題 任食生磨芝麻糊/合桃露/杏仁露
旺角糖水小店「仁芝初」早前推出中式糖水放題，$38即可一小時任食3款指定手工糖水，包括生磨芝麻糊、合桃露及杏仁露。仁芝初宣布再加碼，放題甜品新增5項甜品，還可以雙拼！Yahoo Food ・ 18 小時前
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 19 小時前
職場欺凌︱原子筆痕、膠手套、藥物述受害人心聲 自救展覽撫平勞工創傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名五旬社福職工因工傷告病假後長年遭上司針對，患上創傷後遺症，更一度欲尋死控訴職場欺凌。這類無聲暴力事件，只屬冰山一角。關注基層勞工的香港基督教工業委員會舉辦展覽，把這名職工以及其他工友被欺凌的經歷以及工作壓力，化成展品。這名職工在展覽中化名「傷者」，製作一幅受萬箭穿心、炸彈威脅的作品，透過藝術撫平傷痛的路上，亦找到同行者，「做藝術嘅時候，真係令自己情緒平穩啲，有啲同道中人講下自己嘅經歷，大家互相溝通到」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
以色列軍方：空襲黎巴嫩擊斃真主黨軍事領袖
（法新社耶路撒冷23日電） 以色列軍方今天宣布，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特時擊中一棟公寓大樓，擊斃了黎國政治與軍事組織真主黨的高階軍事指揮官塔布塔拜。以色列軍方透過聲明指出，以軍「襲擊貝魯特（Beirut）地區，擊斃真主黨（Hezbollah）高階軍事指揮官、恐怖分子塔布塔拜（Haitham Ali Tabatabai）」。法新社 ・ 1 天前
旺角79歲老婦捱旅遊巴撞當場死亡 59歲男司機被捕(更新)
【18:55更新】警方表示，死者為一名79歲女途人，她頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。該名59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。 【17:30更新】今日(24日)下午3時48分，警方接獲報案，指一名老婦遭旅遊巴捲入車am730 ・ 17 小時前