宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
「環境、社會及企業管治成就大獎2024/2025」得獎名單公佈
26位領袖獲表彰 樹立可持續發展新典範
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 由環境社會及企業管治基準學會（IESGB）主辦、亞洲金融科技師學會（IFTA）協辦的「環境、社會及企業管治成就大獎2024/2025」頒獎典禮暨午宴圓滿舉行。本屆獎項繼續榮獲ESG數據贊助商恒生指數有限公司（HSIL）支持，共設九項大獎類別，表彰26家機構及個人於可持續發展、社會責任及企業管治領域的卓越貢獻。
邁入第五屆的「環境、社會及企業管治成就大獎」已成為香港極具公信力的平台，得獎者涵蓋上市公司、私營企業、非政府組織及非牟利機構等各類型組織，他們的參與彰顯其對可持續發展的堅定承諾。本屆獎項持續獲得來自不同規模與領域的機構積極參與，反映ESG實踐的參與度及領導力正不斷提升。本屆大獎以「前瞻視野：科技驅動可持續變革」為主題，聚焦科技如何革新企業責任理念。隨著業界日益重視ESG對財務表現與品牌聲譽的積極影響，本獎項將展示創新科技如何成為構建可持續價值的核心動力。我們致敬那些以探索精神與戰略視野應用科技、深耕持份者需求，並以此實現環境與社會目標的組織。
環境及生態局氣候變化專員李學賢先生，JP在致辭中闡述科技在不同界別擔當減碳轉型的角色。地產發展商正利用人工智能(AI)驅動系統改善樓宇的能源效益。綠色金融科技先行者運用區塊鏈(blockchain)提高供應鏈的透明度，並利用人工智能引導資金流向真正的可持續發展項目。物流公司正採用智慧平台和預測分析減少碳排放。他表示︰「我們正在向世界表明，香港不單是金融門戶，更是綠色門戶——一個科技與可持續發展匯聚，建設繁榮、包容、具適應力未來的重要樞紐。」
IESBG創辦人龐寶林先生表示, 「今年，我們以「可持續發展先驅者，科技助力永續轉型 」為主題，不僅為表彰卓越的ESG實踐，更要致敬推動變革的核心力量——科技。從人工智能到數據分析，我們正見證科技如何將可持續宏圖轉化為各行各業的具體行動，讓ESG影響力真正落地生根。」
IESGB聯合創辦人郭志成先生也提到， 「 IESGB致力於維護ESG標準並培育下一代ESG專業人才。我們誠邀所有獲獎者與我們攜手共建堅實的ESG生態系統。匯聚眾智，我們方能共享見解、創新解決方案，並為我們的社區與行業推動實質變革。」
「今年，我們的評審陣容進一步擴大。我們衷心感謝連任評委的持續支持，也熱烈歡迎首次加入的新成員。」擔任評審團主席的彭頌邦先生表示，「本屆參選案例展現出令人矚目的創新力量——參賽者運用前沿科技與戰略智慧，成功破解了諸多複雜的環境與社會挑戰。這些項目堪稱領導力的典範，充分證明永續發展理念正是構建具有韌性、價值性和責任感組織的藍圖。」
今年，我們很榮幸頒發兩項榮譽大獎。 香港仔坊會（AKA）榮獲「榮譽機構大獎」，而會德豐地產有限公司副主席兼常務董事黃光耀先生則被授予「 ESG卓越之星大獎」。香港仔坊會作為社區基石長期致力於透過在房屋、醫療及教育等各方面的支持改善民眾生活。「榮譽機構大獎」旨在認可其深遠的社會影響力及對可持續社區倡議的堅定承諾。黃先生則在社會流動與教育領域展現出深厚擔當，持續運用自身影響力為年輕一代創造機遇。他的公益實踐超越企業倡議範疇，積極投身青年導師工作，並通過分享自身職業歷程激勵年輕人發掘獨特的發展路徑與潛能。
IESGB始終致力於推動ESG承諾與實踐的創新。我們的年度成就大獎匯聚行業領袖，共同開拓新標準、分享最佳實踐，並實現可衡量的影響力。期待新一年更多夥伴加入這一重要對話，我們將繼續與企業及非政府組織攜手，在社會中深化與實踐ESG價值理念。
環境、社會及企業管治成就大獎2024/2025大獎結果
（按組織或個人英文首字母排序）
榮譽機構大獎
香港仔坊會
榮譽ESG卓越之星大獎
黃光耀先生
傑出持續派息獎
遠東發展有限公司
KLN Logistics Group Limited
信和置業有限公司
創科實業有限公司
環境、社會、企業管治基準大獎
恒基兆業地產有限公司
鑽石獎
信和置業有限公司
鑽石獎
香港中華煤氣有限公司
鑽石獎
嘉里建設有限公司
金獎
中國海外發展有限公司
銀獎
KLN Logistics Group Limited
銀獎
快手科技
銀獎
創科實業有限公司
銀獎
環境、社會、企業管治基準大獎
傑出環境責任表現
香港中華煤氣有限公司
傑出社會責任表現
信和置業有限公司
傑出ESG管治表現
恒基兆業地產有限公司
傑出環境、社會、企業管治大獎 (上市公司)
中國海外發展有限公司
鑽石獎
恒基兆業地產有限公司
鑽石獎
遠東發展有限公司
白金獎
貝殼控股有限公司
白金獎
譚仔國際有限公司
白金獎
北亞策略控股有限公司
金獎
齊魯高速公路股份有限公司
金獎
傑出環境、社會、企業管治大獎 (非上市公司)
華懋集團
鑽石獎
嘉華建材
鑽石獎
周大福人壽
白金獎
皇冠爐具(集團)有限公司
金獎
傑出環境、社會、企業管治大獎 （非牟利機構）
海洋公園
鑽石獎
東華三院
鑽石獎
香港中華基督教青年會
白金獎
港灣學校
白金獎
傑出環境、社會、企業管治產品與服務大獎
永明資產管理(香港)有限公司
傑出獎
傑出基金經理選擇獎
恒基兆業地產有限公司
傑出獎
傑出可持續發展願景獎
華懋集團
傑出獎
香港中華基督教青年會
傑出獎
遠東發展有限公司
傑出獎
信和置業有限公司
傑出獎
傑出環境、社會、企業管治創新項目大獎
恒基兆業地產有限公司
傑出獎
江門雙碳實驗室
傑出獎
信和置業有限公司
傑出獎
東華三院
傑出獎
傑出環境、社會、企業管治人才發展大獎
東華三院
傑出獎
環境、社會、企業管治精英大獎
Mr. Rafi Cristobal
傑出獎
如欲索取更多有關環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025的資訊，請瀏覽www.iesgbawards.org。
Hashtag: #IESGB #環境社會及企業管治基準學會
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於IESGB
環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，目標是提升各行各業持份者對環境、社會、企業管治的關注及認識。 透過舉辦環境、社會、企業管治相關的訓練、活動以及認證課程，IESGB希望領導並加強全港對於環境、社會、企業管治的認識，凝聚各界共同推動其發展。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 1 天前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 1 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 7 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 11 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 2 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 5 小時前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 22 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 3 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 2 天前