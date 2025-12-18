「環境、社會及企業管治成就大獎2024/2025」得獎名單公佈

26位領袖獲表彰 樹立可持續發展新典範

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 由環境社會及企業管治基準學會（IESGB）主辦、亞洲金融科技師學會（IFTA）協辦的「環境、社會及企業管治成就大獎2024/2025」頒獎典禮暨午宴圓滿舉行。本屆獎項繼續榮獲ESG數據贊助商恒生指數有限公司（HSIL）支持，共設九項大獎類別，表彰26家機構及個人於可持續發展、社會責任及企業管治領域的卓越貢獻。



邁入第五屆的「環境、社會及企業管治成就大獎」已成為香港極具公信力的平台，得獎者涵蓋上市公司、私營企業、非政府組織及非牟利機構等各類型組織，他們的參與彰顯其對可持續發展的堅定承諾。本屆獎項持續獲得來自不同規模與領域的機構積極參與，反映ESG實踐的參與度及領導力正不斷提升。本屆大獎以「前瞻視野：科技驅動可持續變革」為主題，聚焦科技如何革新企業責任理念。隨著業界日益重視ESG對財務表現與品牌聲譽的積極影響，本獎項將展示創新科技如何成為構建可持續價值的核心動力。我們致敬那些以探索精神與戰略視野應用科技、深耕持份者需求，並以此實現環境與社會目標的組織。



環境及生態局氣候變化專員李學賢先生，JP在致辭中闡述科技在不同界別擔當減碳轉型的角色。地產發展商正利用人工智能(AI)驅動系統改善樓宇的能源效益。綠色金融科技先行者運用區塊鏈(blockchain)提高供應鏈的透明度，並利用人工智能引導資金流向真正的可持續發展項目。物流公司正採用智慧平台和預測分析減少碳排放。他表示︰「我們正在向世界表明，香港不單是金融門戶，更是綠色門戶——一個科技與可持續發展匯聚，建設繁榮、包容、具適應力未來的重要樞紐。」



IESBG創辦人龐寶林先生表示, 「今年，我們以「可持續發展先驅者，科技助力永續轉型 」為主題，不僅為表彰卓越的ESG實踐，更要致敬推動變革的核心力量——科技。從人工智能到數據分析，我們正見證科技如何將可持續宏圖轉化為各行各業的具體行動，讓ESG影響力真正落地生根。」



IESGB聯合創辦人郭志成先生也提到， 「 IESGB致力於維護ESG標準並培育下一代ESG專業人才。我們誠邀所有獲獎者與我們攜手共建堅實的ESG生態系統。匯聚眾智，我們方能共享見解、創新解決方案，並為我們的社區與行業推動實質變革。」



「今年，我們的評審陣容進一步擴大。我們衷心感謝連任評委的持續支持，也熱烈歡迎首次加入的新成員。」擔任評審團主席的彭頌邦先生表示，「本屆參選案例展現出令人矚目的創新力量——參賽者運用前沿科技與戰略智慧，成功破解了諸多複雜的環境與社會挑戰。這些項目堪稱領導力的典範，充分證明永續發展理念正是構建具有韌性、價值性和責任感組織的藍圖。」



今年，我們很榮幸頒發兩項榮譽大獎。 香港仔坊會（AKA）榮獲「榮譽機構大獎」，而會德豐地產有限公司副主席兼常務董事黃光耀先生則被授予「 ESG卓越之星大獎」。香港仔坊會作為社區基石長期致力於透過在房屋、醫療及教育等各方面的支持改善民眾生活。「榮譽機構大獎」旨在認可其深遠的社會影響力及對可持續社區倡議的堅定承諾。黃先生則在社會流動與教育領域展現出深厚擔當，持續運用自身影響力為年輕一代創造機遇。他的公益實踐超越企業倡議範疇，積極投身青年導師工作，並通過分享自身職業歷程激勵年輕人發掘獨特的發展路徑與潛能。



IESGB始終致力於推動ESG承諾與實踐的創新。我們的年度成就大獎匯聚行業領袖，共同開拓新標準、分享最佳實踐，並實現可衡量的影響力。期待新一年更多夥伴加入這一重要對話，我們將繼續與企業及非政府組織攜手，在社會中深化與實踐ESG價值理念。



環境、社會及企業管治成就大獎2024/2025大獎結果



（按組織或個人英文首字母排序）





榮譽機構大獎

香港仔坊會

榮譽ESG卓越之星大獎

黃光耀先生

會德豐有限公司董事

傑出持續派息獎

遠東發展有限公司

KLN Logistics Group Limited

信和置業有限公司

創科實業有限公司

環境、社會、企業管治基準大獎

恒基兆業地產有限公司

鑽石獎

信和置業有限公司

鑽石獎

香港中華煤氣有限公司

鑽石獎

嘉里建設有限公司

金獎

中國海外發展有限公司

銀獎

KLN Logistics Group Limited

銀獎

快手科技

銀獎

創科實業有限公司

銀獎

環境、社會、企業管治基準大獎

傑出環境責任表現

香港中華煤氣有限公司

傑出社會責任表現

信和置業有限公司

傑出ESG管治表現

恒基兆業地產有限公司

傑出環境、社會、企業管治大獎 (上市公司)

中國海外發展有限公司

鑽石獎

恒基兆業地產有限公司

鑽石獎

遠東發展有限公司

白金獎

貝殼控股有限公司

白金獎

譚仔國際有限公司

白金獎

北亞策略控股有限公司

金獎

齊魯高速公路股份有限公司

金獎

傑出環境、社會、企業管治大獎 (非上市公司)

華懋集團

鑽石獎

嘉華建材

鑽石獎

周大福人壽

白金獎

皇冠爐具(集團)有限公司

金獎

傑出環境、社會、企業管治大獎 （非牟利機構）

海洋公園

鑽石獎

東華三院

鑽石獎

香港中華基督教青年會

白金獎

港灣學校

白金獎

傑出環境、社會、企業管治產品與服務大獎

永明資產管理(香港)有限公司

傑出獎

傑出基金經理選擇獎

恒基兆業地產有限公司

傑出獎

傑出可持續發展願景獎

華懋集團

傑出獎

香港中華基督教青年會

傑出獎

遠東發展有限公司

傑出獎

信和置業有限公司

傑出獎

傑出環境、社會、企業管治創新項目大獎

恒基兆業地產有限公司

傑出獎

江門雙碳實驗室

傑出獎

信和置業有限公司

傑出獎

東華三院

傑出獎

傑出環境、社會、企業管治人才發展大獎

東華三院

傑出獎

環境、社會、企業管治精英大獎

Mr. Rafi Cristobal

港灣學校

傑出獎





如欲索取更多有關環境、社會及企業管治成就大獎 2024/2025的資訊，請瀏覽www.iesgbawards.org。

Hashtag: #IESGB #環境社會及企業管治基準學會



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於IESGB

環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）是一家於2020年在香港成立的非牟利機構，目標是提升各行各業持份者對環境、社會、企業管治的關注及認識。 透過舉辦環境、社會、企業管治相關的訓練、活動以及認證課程，IESGB希望領導並加強全港對於環境、社會、企業管治的認識，凝聚各界共同推動其發展。





