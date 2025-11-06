環球小姐高層涉罵墨西哥小姐「笨蛋」 多名佳麗集體離場抗議 事後鞠躬道歉稱誤會︱有片．Yahoo

墨西哥代表法蒂瑪・博施（Fatima Bosch）。（ig＠fatimaboschfdz）

【Yahoo新聞報道】環球小姐賽事在曼谷掀起爭議風波，泰國環球小姐總監納瓦特・伊沙拉基西（Nawat Itsaragrisil）在預賽活動中，涉當眾辱罵墨西哥代表法蒂瑪・波希（Fatima Bosch），更一度要求保安驅趕對方，事件引發多名佳麗集體離場抗議。事後，涉事高層於迎賓儀式上向全體佳麗鞠躬道歉，自稱當時壓力沉重、情緒失控，並澄清並非辱罵對方為「笨蛋（dumb head）」，而是說「損害（damage）」。風波持續發酵，環球小姐主席其後譴責事件，並取消納瓦特在今屆賽事中的角色，同時考慮採取法律行動。

疑以「笨蛋」責罵墨西哥代表

綜合外媒報道，事件發生於 11 月 4 日在泰國曼谷舉行的環球小姐 2025 年度預賽儀式。現年 60 歲的納瓦特身兼泰國環球小姐總監及環球小姐組織（MUO）亞太區副主席，在儀式上當眾斥責墨西哥代表法蒂瑪・波希（Fatima Bosch），指她未有按要求發布與泰國有關的宣傳內容。

在眾多佳麗面前，納瓦特語氣激烈地表示：「如果你只是聽從你國家總監的指示，那你是笨蛋。」法蒂瑪當場反駁，氣氛急劇升溫。納瓦特其後要求保安介入，並警告將取消法蒂瑪及聲援她的選手資格。這段衝突被現場直播並在社交媒體廣泛流傳，片段中可見多名佳麗站起身支持法蒂瑪，其後多名選手相繼離場，以示抗議。

泰國環球小姐總監納瓦特・伊沙拉基西（Nawat Itsaragrisil）（ig＠nawat.tv）

「我不是被打扮、換衣服的玩偶」

事件引起全球觀眾不滿，不少網民批評納瓦特言行失當。法蒂瑪受訪時表示，納瓦特在公眾場合「極不尊重」她，並強調「女性應被尊重」。她說：「我不是一個被打扮、換衣服的玩偶，我來這裡是為了讓世界聽到女性的聲音。」

環球小姐主席勞爾・羅查（Raul Rocha）於昨日透過影片發表聲明，嚴厲譴責納瓦特的行為，指他「羞辱並恐嚇一名手無寸鐵的女子」，批評他「忘記了作為主辦方應有的真誠與尊重」。羅查表示，組織已派出新任行政總裁馬里奧・布卡羅（Mario Bucaro）赴泰國監督後續活動，並限制或取消納瓦特在今屆賽事中的角色，同時考慮採取法律行動。

環球小姐主席勞爾・羅查（Raul Rocha）表示，會限制或取消納瓦特在今屆賽事中的角色，同時考慮採取法律行動。

納瓦特稱當時承受巨大壓力

納瓦特昨晚在迎賓儀式上登台致歉，向在場約 130 名參賽佳麗鞠躬道歉，「我很抱歉事情發生了，並無意傷害任何人，因為我尊重你們每一位。」他解釋，當時承受巨大壓力，「我也是人，有時候無法控制情緒」，又重申「若有人感到不舒服，我非常抱歉」。

他其後在記者會上澄清，外界誤會了他的說話內容，「我從未說過『dumb head』，而是『damage』。意思是如果她聽信國家總監的說法，就會造成損害。」他再次強調並無侮辱任何人。

納瓦特之後亦於社交媒體發文，暗指事件被誤導，稱「言論自由很重要，但若聲音是謊言，那便不能稱為自由。」

納瓦特在記者會上哭泣。（網上影片截圖）

前環球小姐亦揭過往不和經歷

事件引起歷屆環球小姐冠軍關注。其中前環球小姐冠軍古普塔（Rachel Gupta）亦重提過往與納瓦特不和的經歷，批評他對女性缺乏尊重。她在社交平台寫道：「如果他能在眾人面前說出這些話，想像他在閉門時會說甚麼。」

新加坡代表 Annika Sager 亦在社交平台發聲，呼籲各界建立互相尊重的環境，「我們值得被支持，而不是被貶低。真正的賦權源自尊嚴與同理，而非被迫沉默。」

環球小姐已確認賽事將如期舉行，決賽訂於 11 月 21 日在曼谷登場。