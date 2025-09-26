焦點

百度自動車進入鬧市　擬啟德九龍灣測試

環球新人林暐竣REGENT新歌《和所有錯的人談戀愛》MV 周殷廷YT及億萬票房導演力撐

環球新人林暐竣REGENT新歌《和所有錯的人談戀愛》MV 周殷廷YT及億萬票房導演力撐
環球新人林暐竣REGENT新歌《和所有錯的人談戀愛》MV 周殷廷YT及億萬票房導演力撐

環球唱片2025唱作新人林暐竣（Regent Lam），今年8月以一首〈給月亮的情書〉正式出道，相隔一個月，Regent已為大家迎來第二首派台作〈和所有錯的人談戀愛〉。歌曲由Regent作曲，黃偉文填詞，並由陳考威監製。而這首傷感情歌的MV，亦由一個傷感的愛情故事講起。

林暐竣在MV中飾演酒吧駐場歌手，一邊自彈自唱，一邊看到這段錯愛的關係是如何發生。故事以倒敍方式呈現，拍出情侶相遇一刻的浪漫，但一下意外碰撞竟將時間逆轉，突然由分手一刻開始倒帶，慢慢推敲上去，讓觀眾追尋這段關係的錯摸位置。大家會先看到女主角果斷抽身終止關係、男主角回家面對人去樓空的落單、二人曾經寡言勉強相處、一次爭拗雙方產生嫌隙、同居時的快樂就連洗衫都成樂事……愈是看到二人起初的甜蜜，愈是接近看到錯愛的關鍵，而最後更帶來一個平行時空結局，將故事重寫。

來到第二首MV，對比上一次的緊張表現，Regent自言略有進步。除了因為有少許經驗，更大理由是MV中的角色是位駐場歌手，愛表演的他拍攝時索性「假當真」地演一次。Regent︰「拍攝時，我真的去自彈自唱，將全場的工作人員視為觀眾，自己盡情地表演一次，結果拍了兩Take便收貨，感覺非常暢快。」要飾演駐場歌手，當然是表現樂器的好時機，無論彈琴或是彈結他，對 Regent 來說亦無難度，這次對他來說絕對是比較得心應手。

MV繼續找來羅耀輝導演執導，拍攝時更為觀眾添生趣埋下彩蛋，包括男主角回家看到一首情歌MV時，觸景傷情落淚，而這首歌就是YT大哥周殷廷的〈三生有幸〉。至於酒吧現場，有不少臨時演員扮演顧客，其中兩位竟是億萬票房導演，《毒舌大狀》吳煒倫以及《破。地獄》陳茂賢。二人打趣地說是來飲兩杯，實情兩位都是羅耀輝導演的好友，一心來探班，但就臨時抽調做臨記，而且兩位臨記出現得十分低調，要考觀眾眼力才可找到他們。但陳茂賢導演卻表示自己交足戲：「我完全投入在角色裡面，對酒吧裡發生的事都畀足反應。」Regent對兩位的客串都感激不已︰「當日拍到清晨5、6點，兩位都留到最後，非常感恩。」

