環西賽事遭親巴示威民眾中斷 西班牙總理稱深感敬佩
（法新社馬德里15日電） 環西自由車賽（Vuelta a Espana）原定在馬德里進行最後一站，因大批親巴勒斯坦示威人士湧上賽道而被迫取消。西班牙總理今天再次對抗議民眾表達「深切敬佩」。
桑傑士（Pedro Sanchez）也說，只要以色列在加薩地區「的暴行持續進行」，以國就應該被禁止參加國際運動賽事，就像俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國代表隊受到處罰一樣。
儘管桑傑士遭主要在野黨人民黨（Popular Party，PP）猛烈批評，他仍堅持持自身立場，以支持巴勒斯坦的歐洲國家領袖自居。
隸屬執政黨社會勞工黨（PSOE）的桑傑士說道：「我們的立場清楚明確：只要暴行持續發生，無論是俄羅斯或者以色列，都不該參加任何國際賽事。」
昨天約10萬名親巴示威人士湧入環西自由車賽最後一站賽道。賽事原訂於首都馬德里（Madrid）市區繞行數圈後結束，最後在距離終點約60公里處提前中止。
本屆賽事已有多站因抗議行動被迫縮短，矛頭集中在以色列職業車隊（Israel-Premier Tech）的參賽資格。
人民黨黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）昨天社群平台X發文說：「政府容許甚至促使環西自行車賽無法完賽，這麼丟臉的國際事件透過電視在全球轉播。」
抗議活動已使本屆賽事數度出現緊張，甚至發生摔車等意外。
儘管當局為馬德里最後的決賽圈加強了維安措施，最終仍未能阻止賽事被取消。示威者現場高喊「這不是戰爭，是種族滅絕」及「不要再殺無辜孩童」。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）曾於賽前公開表示，大規模親巴示威讓他感到「驕傲」。西國左翼政府多名閣員也曾公開支持巴勒斯坦運動。
