環西賽馬德里站遭親巴勒斯坦抗議 溫格高如願封王

（法新社馬德里14日電） 環西自由車賽（Vuelta a Espana）今天在馬德里進行最後一站，因大批親巴勒斯坦示威人士湧上賽道而不得不中斷，丹麥車手溫格高（Jonas Vingegaard）最後摘下總冠軍。

成千上萬的示威群眾今天湧入格蘭大道（Gran Via），占據原本人車分道、用來當比賽路線的市中心幹道，路段沿線圍欄被推倒，現場瀰漫綠紅兩色的煙霧，還有人高呼抵制以色列。

距離終點約56公里時，車手被迫停下腳步，最終大會宣布放棄當日賽程。

兩屆環法自由車賽（Tour de France）冠軍溫格高身穿領先者的紅衫，以1分16秒領先葡萄牙的艾梅達（Joao Almeida），原本只需完成最後的環繞賽段，便能加冕冠軍。

主辦單位表示，本屆將不舉行傳統的頒獎典禮。

溫格高在第2週因病一度狀態不佳，但隨後恢復，昨晚單飛衝線，基本上已確定奪下總冠軍。艾梅達與英國車手皮考克（Tom Pidcock）分居亞軍、季軍，雙雙刷新個人大環賽最佳成績。