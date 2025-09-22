許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
甄妮發文談于朦朧墮樓案 抨擊「潛規則」及網上傳聞：無解又無奈
內地男星于朦朧早前墮樓身亡，雖然其母及公安均已稱經過調查後排除刑事案件嫌疑，不過網上「被墮樓」、「被潛規則」等傳聞眾說紛紜。藝人陳曉東日前發文為其抱不平後疑被官方刪除帖文，而一向敢言的向太亦拒回應，更指「這個講不了」，令傳聞持續。有「樂壇風紀」之稱的甄妮由昨日起接連發文留言談及事件，批評「潛規則」及網上傳聞等，更指想到好友李玟Coco離世。
甄妮昨日（22日）以灰底白色發文「荒謬世代 自取滅亡」，更接連留言談及事件，抨擊潛規則風氣指「不瞭解現在竟然敗壞到這種地步！」，亦直指無解又無奈：「改變不了，好無助！」
此外，甄妮亦指案件被有心人愈傳愈誇張，呼籲不應造謠搏流量賺錢，亦希望大家追夢亦要保護好自己，並為于朦朧祈禱。
最後，甄妮亦直指娛樂圈有如「魷魚遊戲」般黑暗，更指資方出錢玩弄人。
